Cazalla tramita la petición de ayuda a Diputación para garantizar agua para el consumo humano

El alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Adrián Torres Rosendo, ha confirmado este jueves que el municipio solicitará de manera formal la ayuda de la Diputación de Sevilla para que ésta facilite agua al municipio después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, haya declarado no apta para el consumo el agua de la que se abastece Cazalla por un exceso de turbidez.

En declaraciones a Europa Press, el regidor cazallero ha señalado que está recabando toda la documentación necesaria para declarar la situación de emergencia no catastrófica con la que la Diputación activaría a continuación el envío de ayuda en forma, por ejemplo, de camiones cisternas.

La turbidez del agua tiene como origen las lluvias de hace tres semanas. La sequía ha hecho que en los acuíferos y el pantano del Sotillo de los que se abastece Cazalla (4.700 habitantes) acumulen muchos sedimentos, restos que "han aflorado" como consecuencia de las precipitaciones.

Además de la ayuda puntual y urgente para garantizar el suministro humano, el alcalde de Cazalla ha adelantado que pedirá fondos a la Diputación con los que poder mejorar el circuito de tratamiento del agua. Adrián Torres Rosendo ha confiado en que el pueblo pueda recuperar el suministro a partir del próximo martes 14 de noviembre.

La Junta ha detallado que el agua del grifo no podrá utilizarse para beber ni en el proceso de preparación o elaboración de alimentos. No obstante, ha indicado que "no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y la vajilla, así como para el aseo personal". Cazalla es el segundo municipio con el agua declarada no apta para el consumo después de Lora del Río.

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra deberá analizar el agua en tres muestras consecutivas que tendrán que tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia entre una y otra --es decir, con una frecuencia diaria-- hasta que los valores paramétricos afectados estén dentro de lo que establece la norma.