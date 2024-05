Chiclana aprueba en pleno la implantación de una zona naranja en su litoral a partir de junio

El pleno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha aprobado finalmente la implantación de una zona naranja de ORA (Ordenación y Regulación de Aparcamiento) en su litoral durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. La medida entrará en vigor tras contar con el voto a favor de PSOE e IU y tras los posiciones en contra de PP y Vox.

Según ha explicado el delegado de Movilidad, José Vera, esta medida no afectará a los vehículos matriculados en Chiclana, que no tendrán que abonar "absolutamente nada" por estacionar en la zona litoral, pudiendo aparcar en la zona de costa ya sea para trabajar, ir a la playa o a cenar a un restaurante, como ha recogido en una nota el Ayuntamiento."Chiclana es la última ciudad que se incorpora a la zona naranja, que lleva muchos años en otras como Cádiz, El Puerto o Jerez, donde cualquier ciudadano chiclanero se ve en la obligación de pagar aunque vaya a trabajar", ha indicado José Vera, quien ha recalcado que, "además de la exención del pago a los vehículos matriculados en Chiclana", se han creado "una serie de bonificaciones" para personas no residentes en la localidad, como aquellas que tienen su segunda residencia en la zona de costa o trabajadores de otras localidades.

Todas ellas podrán solicitar un bono para los cuatro meses, "que no llega a un euro al día", apostillando que "si comparte el vehículo con otros compañeros, será mucho menos". Además, el concejal ha asegurado que los precios de la zona naranja en Chiclana "están muy por debajo de otras ciudades del entorno".

Asimismo, ha recordado las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en la zona de la costa para mejorar la movilidad, como la creación de un autobús lanzadera para trabajadores de la zona hotelera, las bonificaciones en el uso del transporte público, que pueden alcanzar hasta el 80% del precio del billete ordinario o la ampliación del número de aparcamientos."Es una pena que haya partidos que se dedican a intoxicar y tratar de confundir a los chiclaneros, que no tendrán que pagar nada por aparcar en la zona, y que, además, ahora dicen defender a los trabajadores, cuando han votado en contra a las subidas del salario mínimo interprofesional o a las mejoras laborales", ha manifestado.