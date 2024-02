Cibeles, con votos de PP y Vox, reprueba a Sánchez por "sacrificar a Madrid" en su candidatura al AMLA

El Pleno del Palacio de Cibeles, con los votos a favor de PP y Vox, ha reprobado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "sacrificar a Madrid" y no enviar "ni una miserable carta" a ningún estado miembro de la Unión Europea para conseguir ser sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés)"."Creo que es de la máxima urgencia que los representantes de los madrileños podamos mostrar nuestra decepción y, por tanto, también la reprobación por la conducta o, mejor dicho, por la omisión en el deber de sus funciones por parte de Pedro Sánchez", ha defendido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al presentar su grupo una moción de urgencia para debatir este asunto.

Almeida ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid se planteó presentar la candidatura porque consideraba que tenía "las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista del marco normativo que hay en España como, en segundo lugar, desde el punto de vista de que Madrid es la única gran capital de Europa que no cuenta con ninguna sede de agencia o institución europea".

De esta forma, ha ensalzado la "unidad, lealtad y cooperación" con la que contó esta candidatura en el seno de los grupos municipales, que votaron "de forma unánime"."Tuve la ocasión de presentar inicialmente esta candidatura junto con Carlos Cuerpo, ministro de Economía y en aquel momento secretario general del Tesoro, donde mostró su absoluta predisposición a impulsar la candidatura de la ciudad de Madrid", ha recordado.

Sin embargo, ha censurado que el Gobierno de España diera la orden "de votar a Frankfurt" y no a Madrid, al aludir a la negociación de la exministra de Economía Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)."Diseñó un procedimiento perjudicial para la ciudad de Madrid, porque de forma increíble y contra todo parámetro democrático, lo que hizo el Consejo es que los 27 votos iban a una única ciudad. ¿Por qué aceptó España eso? Porque Nadia Calviño como presidenta de la Ecofin aceptó diseñar un procedimiento que solo beneficiaba a Francia y Alemania", ha reprochado."HAY QUE SABER GANAR Y PERDER", DICE EL PSOE

Desde el PSOE, la concejala Enma López ha destacado que la Presidencia del BEI es "buena noticia" para este país y ha mostrado una carta del presidente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de enero de 2023 apoyando esta candidatura."Han dicho ustedes que el presidente del gobierno mostró apatía, no peleó(...) Pues le voy a enseñar una cosa, señor Almeida, a ver si reconoce esa firma. ¿La reconoce? Es la firma de Pedro Sánchez", ha afirmado, a lo que Almeida ha respondido si considera que eso es suficiente."Hay que saber ganar y hay que saber perder. Y les digo algo más, tuvieron todo nuestro apoyo, todo, el del Partido Socialista y el del Gobierno entero, no solamente el del señor Cuerpo, el de todo este Gobierno, el de todo este grupo y el de toda la oposición", ha asegurado la edil socialista.

Desde Más Madrid, la concejala Pilar Sánchez ha subrayado que "a todos los hubiera gustado tener la agencia en Madrid" porque ha defendido que el Gobierno tiene gestionar sus "pataletas de otra manera"."Los acuerdos de España en el Consejo de Europa deben respetarse, aunque a ustedes la política institucional europea no les guste (...) No se ha intercambiado nada, no frivolice, señor Almeida, intente ser serio", ha pedido Sánchez, quien ha celebrado que sea una mujer española la primera presidente del BEI.

Por su parte, la edil de Vox Arantxa Cabello ha preguntado a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, cómo se sienta "militando en un partido que traiciona a los ciudadanos"."La señora Calviño no va a trabajar para España, va a trabajar para los intereses de los oligarcas, globalistas, toda esa gente a la que sirve el señor Pedro Sánchez", ha asegurado.