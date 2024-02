Cibeles se da de baja con los votos de PP y Vox de la Red de Desarrollo Sostenible por su "escaso retorno"

Los votos de PP y Vox han autorizado que el Ayuntamiento de Madrid se dé de baja de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) por "el escaso retorno" obtenido y porque el Consistorio "ya tiene una interlocución directa con Naciones Unidas", según la argumentación del Gobierno municipal.

Vox ha votado a favor de salirse de la red porque es una iniciativa aliada con Soros y el separatismo catalán. En su web, la REDS explica que nacieron en 2015 aglutinando universidades, administraciones públicas, empresas y sociedad civil, "con la misión de apoyar la difusión e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España". Está presidida por la exministra socialista Leire Pajín.

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha puesto el foco en la Agenda 2030 y en la gestión por parte de Pajín, tras criticar unas argumentaciones "curiosas" dadas por el Gobierno municipal para la baja, "que se pagaba una cuota de 900 euros anuales cuando ahora piden 3.000 y que se reconoce que hay una limitada participación y pocos retornos"."¿Esto simplemente es una baja para que no se vea lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid?¿Realmente hay una voluntad por ir apartándose del todo de la Agenda 2030? Esa que está perjudicando tantísimo a los agricultores, a los ganaderos, a los ciudadanos de Madrid", ha enumerado tras cargar contra lo que ha denominado "la soga verde".

Cabello ha apuntado que Pajín, además de en esta red, trabaja "en una entidad al servicio del entorno Soros", IS Global de Barcelona, "entidad relacionada con el separatismo catalán". "Todo esto está relacionado", ha señalado.

LANZADA POR BAN KI-MOON Y LOS "CUÑADOS QUE JALEARON LA MASCLETÀ"

El socialista Ignacio Benito ha lamentado la "obsesión con acabar con cualquier resquicio de sostenibilidad en este Ayuntamiento?", para recordar que la Red "es una iniciativa global lanzada por el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2012, es decir, no es un peligroso antisistema"."Su trabajo, el de esta red, se fundamenta en que los centros de conocimiento, en colaboración con la ONU, con el mundo empresarial y con las instituciones, deben ser impulsores de un cambio basado en los objetivos de desarrollo sostenible", ha explicado. La decisión del PP supone "comprar el discurso delirante de Vox, hasta ahora residual.

Benito ha lamentado que Madrid "perderá liderazgo y capacidad de influencia a nivel medioambiental". "Hoy la motosierra de José Luis Martínez-Almeida vuelve a ganar sin salir ni tan siquiera de su despacho. Hoy en Madrid estarán eufóricos los cuñados que ya jalearon la mascletá", ha continuado.

LOS 3.000€ DE ESTA RED A LOS 48.000 DE LA MASCLETÀ

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha lanzado que puede ser el "sentido del ridículo el que les impide seguir participando en este tipo de espacios después de episodios como las talas injustificadas o las mascletàs".

Se trata de una red para el desarrollo sostenible, para el desarrollo de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París en materia de cambio climático. En torno a estos compromisos, la red engloba a centros de investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos de más de 145 países.

En cuanto a los 3.000 euros anuales que cuesta participar en esta red, Murgui ha contrastado esta cantidad con los 48.000 euros en mascletàs o los miles de euros en banderas "para simbolizar y señalizar que territorios como Fuencarral o como Chamberí forman parte indivisible del suelo patrio"."Ustedes están abandonando el sentido común y el consenso internacional y en esta loca carrera que tienen ustedes con sus amigos conspiranoicos por liderar la 'fachosfera'. Yo no sé qué pretenden ustedes demostrar. Decía el alcalde que se alegraba de no necesitar a Vox para nada ya que tienen mayoría absoluta pero no necesitan ustedes a Vox ni siquiera para comportarse como Vox", ha zanjado.'KOLDOSFERA' Y 'PATO FAKE'

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha espetado a Más Madrid que se ha quedado desactualizado porque ya no se habla de 'fachosfera' sino de 'Koldosfera', igual que no se habla de la mascletà sino del 'pato fake'. "Déjense de patochadas", ha rogado a la izquierda.

Sanz ha recordado que la Red Española de Desarrollo Sostenible es una entidad presidida por la exministra socialista Leire Pajín, cuya misión principal es "impulsar la efectiva implementación de la Agenda 2030". El Ayuntamiento de Madrid se vinculó a esa red en marzo de 2018 durante el Gobierno Municipal de Ahora Madrid, "lo que suponía una cuota nueva"."El motivo de la baja es muy sencillo: estamos desde la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, que depende de la Coordinación General de Alcaldía, revisando y reestructurando todos los objetivos relacionados con la presencia internacional de Madrid y eso supone revisar todos y cada uno de los convenios y los acuerdos de colaboración que mantiene la ciudad", ha explicado.

REVISIÓN DE LOS ACUERDOS

Al Gobierno no le parece buena idea "seguir gastando dinero simplemente porque un día alguien empezó a hacerlo y nadie más lo ha vuelto a revisar". "Hay que observar si se están alcanzando los objetivos al menor coste posible y en función de eso tomar decisiones, porque se lo debemos a los contribuyentes", ha defendido.

Sanz ha indicado que sólo "hay doce ciudades españolas adscritas a la organización, entre ellas solo cuatro capitales de provincia". Pero el principal motivo para la baja "es que el Ayuntamiento ya tiene una interlocución directa con Naciones Unidas a través de ONU Habitat".

Recientemente se han mantenido dos reuniones con el director ejecutivo de ONU Habitat, una para la comunicación de la evaluación voluntaria del Ayuntamiento sobre la localización de esos objetivos de desarrollo y otra en la que se invitó a la ciudad a participar en el Foro Urbano Mundial que tendrá lugar este año en El Cairo.

La vicealcadesa se ha desmarcado tanto del "negacionismo climático de algunos, como del histerismo y el fanatismo climático de otros". "En resumen, el ayuntamiento no necesita ninguna entidad intermediaria para hacer el trabajo que ya estamos haciendo", ha justificado.

También los votos de PP y Vox han servido para darse de baja de la Red de Municipios por la Agroecología, con el rechazo de Más Madrid y PSOE. Se presenta como una entidad que busca "construir sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible al conjunto de la población, y que potencien el empleo local".

La vicealcaldesa cree que la pregunta habría que hacérsela a la izquierda. "No deberían preguntarnos por qué nos damos de baja de esta red sino explicar por qué ustedes cuando gobernaron la dieron de alta y pagaron una cuota anual de 3.000 euros. ¿Es eficiente y razonable que el Ayuntamiento de Madrid pague por pertenecer a una red de municipios por la agroecología?", ha cuestionado.

El sector agrario, ha argumentado, supone en la ciudad de Madrid "la friolera del 0,03 por ciento de su economía". Y "el Ayuntamiento está revisando y reestructurando sus objetivos en materia de relaciones internacionales para que Madrid esté allá donde pueda tener un impacto real y pueda tener la visibilidad que merece", ha explicado.

A lo que ha sumado que el Ayuntamiento se ha adherido por unanimidad a la Fundación Consejo España Estados Unidos como organización "mucho más potente en las que Madrid sí puede recibir y puede aportar valor".