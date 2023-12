'Cinema23' recalca el "papel fundamental" de la ciudadanía para velar por el futuro de los cines de verano

La sección dedicada al diálogo y la reflexión de 'Cinema23', la II Semana del Cine de Córdoba, ha abordado el futuro de los cines de verano del casco histórico de Córdoba y se ha llegado a la conclusión de que la ciudadanía debe emerger con un "papel fundamental" para velar por el futuro de estos espacios.

Así lo ha indicado la organización del evento en una nota en la que ha señalado que el historiador Rafael Jurado, el catedrático Octavio Salazar, el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava), Rogelio Delgado, y la representante de la asociación Cine Cercano Consuelo Borreguero han intentado dilucidar las vías para continuar con el legado del llorado exhibidor de Esplendor Cinemas, Martín Cañuelo.

Con la presencia entre el público de la compañera de vida de Cañuelo y también alma de los cines de verano, Carmen Cabezas, quien ha definido al exhibidor como alguien "especial" que no era un empresario "clásico", los ponentes han hablado del valor social, cultural, ciudadano y de memoria de la ciudad de estos espacios, que va más allá del valor empresarial.

De los 16 cines de verano que permanecen en Andalucía, "no hay cuatro cines de verano históricos en ninguna otra ciudad como los de Córdoba", en palabras del historiador Rafael Jurado. Tres de ellos eran propiedad de Cañuelo (Fuenseca, Olimpia y Delicias), aunque su empresa también gestionaba el Coliseo de San Andrés.

Si bien Rogelio Delgado ha asegurado que hay empresarios interesados a día de hoy en quedarse con los cines de la ciudad una vez que se resuelva la herencia de Martín Cañuelo, los cuatro ponentes han estado de acuerdo en que la administración "debería tener un papel a la hora de preservarlos y mantener el espíritu" que les insufló Cañuelo.

Para ello, se han puesto encima de la mesa algunas ideas como la gestión mixta público-privada, la propiedad municipal con cesión de uso o cualquier vía de cooperación de la administración con estos espacios protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), pero no declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

En cualquier caso, el debate ha dejado claro el "papel fundamental" que la ciudadanía debe ejercer para no dejar morir sus cines de verano y encabezar el diálogo con las instituciones para conservar un modelo que goza de consenso en la ciudad como oferta nocturna estival.

Entre los modelos en los que fijarse se encuentran esas salas de cine que todavía respiran romanticismo y amor por el oficio, que van del cooperativismo a la autogestión pasando por las fórmulas mixtas de lo público-privado. Se ha puesto como ejemplo el modelo del cine Phenomena Experience en Barcelona, o más cercano, el del mítico cine Albéniz de Málaga, con propiedad municipal y gestión delegada al Festival de Málaga.

Consuelo Borreguero ha demandado un modelo de ciudad que pase por la cultura y el cine, y Octavio Salazar ha reivindicado el papel cohesionador de ciudadanía que los cines de verano han ejercido en el casco histórico cordobés. El catedrático ha abundado en la "oportunidad histórica de apuntarse un tanto" que hubiese tenido cualquier político de haber acudido al debate en una fila cero que se ha quedado vacía y al que estaban invitados tanto técnicos como representantes municipales.'CINEMA TALKS'

Por su parte, 'Cinema Talks' ha abierto con la presentación de 'Solos en la noche', la comedia política que el director cordobés Guillermo Rojas estrenará en 2024. Ambientada en un despacho de abogados laboralistas durante la noche del 23F de 1981, el filme fue rodado el invierno pasado en localizaciones de Utrera y Priego de Córdoba.

El director, guionista y productor, cuya primera película fue 'Una vez má's, y es productor de documentales como 'Machado, los días azules' o 'María Lejárraga. A las mujeres de España', ha mostrado en 'Cinema23' una secuencia de su película que narra una historia que tira de su memoria familiar y que llevaba "muchos años en un cajón".

Con un reparto coral encabezado por el actor teatral sevillano Pablo Gómez Pando, acompañado por la argentina Andrea Carballo, los también sevillanos Beatriz Arjona, Félix Gómez y Alfonso Sánchez, además de la actriz valenciana Paula Usero, los actores y actrices han tenido que tirar de los que le han contado sobre aquella noche, ya que la mayoría de ellos no había nacido el 23 de febrero del 81.

UNA NOCHE CON ADELA

La actriz Laura Galán, ganadora del Goya 2023 como mejor actriz revelación por Cerdita y el director novel Hugo Ruiz han presentado 'Una noche con Adela' en la sala Josefina Molina. En coloquio con el público, director y actriz han coincidido en que lo más difícil de esta película "super indie" ha sido rodar tantas escenas en plano secuencia. "He aprendido mogollón rodando esta película porque no había escapatoria", ha comentado la actriz, que estaba embarazada de cinco meses durante el rodaje sin que el director conociese su estado.

La Adela del título es una barrendera del turno de noche en la ciudad de Madrid. Una persona vacía, triste y perturbada en una historia en la que debuta en la gran pantalla la periodista Gemma Nierga, que casi 25 años después recupera el mítico programa radiofónico 'Hablar por hablar'.'TREGUA(S)'

En segunda sesión se ha proyectado 'Tregua(s)', del también debutante Mario Hernández, que protagoniza y produce Salva Reina. El actor malagueño ha presentado la película en 'Cinema23', y ha hablado en diálogo con los espectadores del "naturalismo" que desprende esta historia de encuentros y desencuentros durante un día de dos actores que se encuentran en un festival de cine. A ella le da vida Bruna Cusí y entre ambos emergen sentimientos difíciles de verbalizar.

El actor, con su espontaneidad y humor habitual, ha acabado hablando de sus personajes en 'Malaka' o 'Deudas' y hasta ha revelado el "machismo que llevo dentro" cuando se sintió amenazado al saber que debían trabajar con una coordinadora de intimidad para las escenas íntimas de la película.'LA MIRADA CINEMATOGRÁFICA'

La parte formativa del festival 'Cinema Training' ha tenido este martes la 'masterclass''La mirada cinematográfica' impartida por el director Paco R. Baños en la Casa de la Juventud. El realizador de películas como 'Ali' y '522, Un gato, un chino y mi padre'; de episodios de series como 'La Peste' o 'El Hijo zurdo', además de ser 'script' y ayudante de dirección de Alberto Rodríguez en varios de sus filmes, ha defendido la mirada personal de cada cineasta a la hora de enfrentarse a una historia, ya que cada uno pone "de sí mismo a la hora de interpretar y dirigir un texto".

Durante el taller, Baños ha atendido al ejercicio de dirección cinematográfica en todos los procesos que confluyen en la creación, desarrollo y resultado final de un largometraje a través de la mirada del director: intuición, estilo o elecciones en conexión continua con la idea, la historia y el guión.'CINEMA23' La II Semana del Cine en Córdoba, 'Cinema23' se celebra entre el 11 y el 16 de diciembre con sedes principales en la Filmoteca de Andalucía y el Centro de Recepción de Visitantes (CRV).'Cinema23' está organizada por la asociación Record y cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Fundación Cajasur y supermercados Deza.