Ciudadanos busca reinventarse como un partido "de centro andalucista"

Ciudadanos quiere reinventarse para convertirse en un partido de "centro andalucista". Lo ha dicho el líder regional de la formación naranja, Juan Marín, en un encuentro con los medios celebrado este miércoles en el que el político gaditano ha explicado que ese proceso incluye la entrada en el partido de antiguos dirigentes y militantes de UPyD, el CDS de Adolfo Suárez y el Partido Andalucista.

La fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 14 de mayo y será en Córdoba donde se produzca el "pistoletazo de salida" de la nueva etapa que quiere emprender Marín antes de las elecciones. El objetivo de este nuevo modelo es que Ciudadanos logre una mayor implantación territorial en Andalucía e impulsar una "transformación" de la comunicación interna y externa para explicar a los andaluces lo que han hecho en el gobierno de Andalucía, donde se ha demostrado, según Marín, que es un "partido útil y necesario" y da soluciones a sus problemas.

Resulta llamativo que el objetivo que se pone Marín coincide con las quejas que los críticos de Ciudadanos le vienen reclamando al vicepresidente de la Junta, candidato y líder orgánico de la formación naranja. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que por momentos se planteó optar a la candidatura naranja a las elecciones, es uno de los ejemplos de estas quejas, ya que ha reiterado en más de una ocasión el problema de comunicación en el partido, que tiene unos 2.500 afiliados según los datos que se hicieron públicos durante las primarias que acabaron con la elección de Juan Marín.

En el acto previsto en Córdoba el próximo 14 de mayo está invitado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Está invitación, responde a la "cortesía", al igual que Marín ha asistido a congresos del PP en Andalucía. Pero también, ha dicho el político sanluqueño, por la "complicidad gestionando proyectos" en el gobierno de coalición en la comunidad.

Esta nueva etapa no supone una división ni ruptura con el grupo nacional de Ciudadanos, ha aclarado Marín, quien ha sostenido que mantienen los mismos principios de este partido de centro, moderado y liberal pero "tienen que ocuparse de los problemas de los andaluces" con políticas que pueden ser distintas. "Hoy somos más necesarios que nunca y lo dice todo el mundo, aunque los sondeos no lo reflejen", ha remachado Marín, que ha garantizado que va a trabajar y "pelear contra los sondeos para intentar que no desaparezca el centro liberal".

Marín vuelve a descartar las listas conjuntas con el PP

No obstante, Marín ha dejado claro que el PP y Ciudadanos defienden proyectos distintos y ha descartado concurrir en listas conjuntas a las próximas elecciones autonómicas porque, "si Ciudadanos no hubiera entrado en el gobierno, el PP no hubiera hecho las políticas que se han hecho" en estos cuatro años de legislatura, ha argumentado. "Iremos hasta el final con Ciudadanos por si alguien tiene alguna duda", ha aseverado Marín, quien ha incidido en la utilidad de la formación naranja porque un "gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda llevaría a políticas de confrontación y a qué hay de lo mío".

"Este puzle de Andalucía si le quita la pieza de Ciudadanos se va a derrumbar", ha augurado el dirigente de la formación naranja, quien, a pesar de los malos resultados que le dan las encuestas electorales, ha confiado en conectar con muchos ciudadanos indecisos que sabrán valorar el trabajo que ha realizado este grupo en Andalucía.