Coín ahorra más de 162.000.000 litros con las inversiones en infraestructuras hídricas

El municipio malagueño de Coín continúa realizando "esfuerzos" para paliar la sequía con inversiones en infraestructuras hídricas, según ha incidido el alcalde, Francisco Santos, que ha desgranado "las claves" que ha permitido al Ayuntamiento coineño "obtener un ahorro de agua de 162.000.000 litros", según datos del pasado 2023."El agua para este Ayuntamiento siempre ha sido una prioridad, y esto ha venido demostrado con las altas inversiones destinadas para la mejora de los recursos hídricos en todos los puntos de la localidad", ha asegurado el regidor.

Ha incidido en que esto ha permitido un ahorro "considerable" de agua potable para el abastecimiento de la ciudad. "Las obras y actuaciones que hemos llevado a cabo y que continuamos a día de hoy con varios trabajos en marcha suponen una notable mejora para el abastecimiento de nuestros vecinos, además de mejorar la presión y gestionar los recursos hídricos con mayor eficiencia", ha dicho.

Por otro lado, en el pasado mandato, el alcalde ha apuntado "la inversión en más de cuatro millones de euros con la materialización de proyectos de mejora como la avenida de España donde se renovó toda la red de agua potable, así como saneamiento y pluviales, además de todas las actuaciones realizadas tanto en los polígonos industriales como en varias calles y urbanizaciones del municipio como Las Delicias, El Gato, Caballo Blanco, Reina Sofía; en el casco histórico, con actuaciones como la de plaza San Andrés y en caminos rurales, que debido a su antigüedad estaban provocando pérdidas en la red"."No solo nos dedicamos a arreglar lo que se ve, sino que el 70% de las inversiones que estamos realizando son para actuaciones que no se ven y van bajo tierra, es decir, para la mejora de las infraestructuras hídricas", ha añadido.

En cuanto a las últimas obras, Santos ha explicado que desde junio de 2023 "se ha continuado destinando presupuesto a estas importantes actuaciones" y ha citado, entre otros, la renovación integral de red de agua en la avenida de Fuengirola "donde más de 5.000 vecinos disfrutan de este servicio de forma mejorada" con una inversión de casi 200.000 euros.

También ha valorado las actuaciones de Canónigo Ordóñez, calle Tejas, "que suponen la mejora de una de las zonas más longevas de la ciudad", así como calle Bartolomé Abelenda, "que cuenta con una inversión ascendente a más de medio millón de euros".

Tras conocer las cifras de balance del año 2023 frente al 2022, el alcalde ha explicado que en Coín "hemos reducido las pérdidas en tan sólo un año de 162.000 metros cúbicos gracias a todas estas inversiones que de forma planificada hemos ido realizando desde el Ayuntamiento de Coín".

Así, ha resaltado que "van a continuar realizando estas inversiones que en los presupuestos municipales de 2024 alcanzan los 2,6 millones de euros, trabajando en dos líneas principalmente, como son para la reducción de pérdidas en las redes, como en la renovación de las infraestructuras hídricas que se presenten deficientes".

Para ello, Santos ha informado además de que se ha solicitado una subvención al Ministerio de Transición Ecológica valorada en más de 1,3 millones de euros para la renovación de valvulería, depósitos y para reducción de pérdida.

Además, ha explicado el proyecto de interconexión de las redes de abastecimiento de agua, "gracias a un proyecto que contempla la comunicación de los pozos de la zona del Nacimiento y el pozo de Albuqueria, así como un nuevo proyecto consistente en un gran depósito que acometerá el Ayuntamiento en la zona de los Llanos del Nacimiento".

Por último, el alcalde ha manifestado el "compromiso con el agua; demostramos que para nosotros el agua es muy importante, no sólo en momentos de sequía pero que por ello, debemos estar preparados de cara al futuro y eso no puede venir de otra forma que no sea invirtiendo en esta materia", ha concluido.