Colau defiende el 'no' de BComú a los Presupuestos de Collboni pero afirma que no tira la toalla

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha defendido el 'no' de su partido a los Presupuestos presentados por el alcalde, Jaume Collboni (PSC), que ve un "cheque en blanco" si no acuerdan la entrada de los comunes en el gobierno, pero ha afirmado que no tiran la toalla.

En una entrevista de este miércoles en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha vinculado su negativa con que el PSC no haya querido negociar las cuentas y además pretenda revertir el modelo de ciudad defendido por BComú en los últimos dos mandatos."Cómo tengo que darte yo un cheque en blanco, votándote unos presupuestos que no has negociado conmigo, cuando tú estás diciendo que quieres hacer cosas que desmontan el modelo de ciudad que yo he estado impulsando en los últimos ocho años", ha sostenido Colau.

Las bases de BComú decidieron este martes en una votación que el partido votará'no' a los Presupuestos si no pactan su entrada en el gobierno socialista antes del pleno del viernes, cuando se votarán de manera definitiva las cuentas.

De todos modos, Colau ha asegurado que los Comuns no abandonarán la negociación: "Quien esté dispuesto a tirar la toalla, que deje la política. Alguien que está en política siempre debe estar dispuesto a hablar, a negociar, a tejer acuerdos, ahora, el año que viene y el próximo".