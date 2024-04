Colau reivindica su viaje a Gaza para llevar ayuda humanitaria: "Lo deberían hacer los Estados"

Zarpará en los próximos días junto a Asens y una delegación catalana con ayuda humanitaria

La exalcaldesa y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado su viaje a Gaza con la 'Flotilla de la Libertad', una iniciativa de la sociedad civil para romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza y llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria."Esto lo deberían hacer los Estados", ha afirmado Colau en declaraciones a los periodistas este jueves desde el Aeropuerto de Barcelona, antes de viajar a Estambul, desde donde la delegación catalana zarpará en los próximos días.

Junto a ella también ha viajado el dirigente de los Comuns y número dos de la lista de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, y a la iniciativa se han sumado la diputada de Podemos en el Congreso Martina Velarde y el edil de la formación morada en Málaga Nicolás Sguiglia.

Colau ha explicado que no dudó"ni un segundo" en sumarse a la iniciativa cuando se lo propusieron porque alerta de que la situación en Gaza no para de empeorar y ha pedido que los gobiernos con mayor incidencia internacional se posicionen en el conflicto.

Considera que desde Europa "se está siendo cómplice de este genocidio", dice que no entiende que no se suspendan relaciones con el Estado de Israel ante seis meses de masacre, bombardeos indiscriminados y población indefensa, ha dicho."Es por eso que esta flotilla no tiene nada de simbólico, es absolutamente literal e imprescindible", y quiere que sirva para que los gobiernos (la Generalitat, el Gobierno y los de toda Europa) sean consecuentes con sus compromisos con las Naciones Unidas y los derechos humanos e intervengan."Se trata de que la ayuda, la comida, el agua, la ayuda de material médico pueda llegar a Gaza porque lo necesitan urgentemente, pero también denunciar que las instituciones europeas hoy no están a la altura. Tienen que movilizarse", ha reiterado.

TRES BARCOS

La flota está formada por tres barcos, dos de los cuales de pasajeros donde irán centenares de activistas, observadores internacionales, defensores de los derechos humanos, personal médico, representantes políticos y periodistas, con más de 30 nacionalidades representadas.

Según informan las entidades Rumbo a Gaza, Comunitat Palestina de Cataluña y Prou complicitat amb Israel en un comunicado, el tercer barco es de carga, que llevará las 5.500 toneladas de ayuda humanitaria: ambulancias, arroz, harina, agua potable, medicinas, equipamiento médico y otros materiales de primera necesidad.

En las mismas declaraciones desde el Aeropuerto, el portavoz de la Comunitat Palestina de Cataluña ha reivindicado que "la gente de base es la que está haciendo el trabajo que deberían hacer el Gobierno y la Generalitat", y ha avisado de que se está permitiendo que se violen los derechos humanos.