Colectivos pacifistas registran un escrito contra la cumbre ADM de industria de defensa

Un grupo de activistas ha registrado este jueves un escrito ante el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, en demanda de la suspensión de la cumbre de industria aeroespacial y de defensa ADM, programada para el 14 de mayo en el palacio de congresos de la ciudad hispalense e impulsado por la Junta de Andalucía y la empresa BCI Aerospace.

Mientras la Junta de Andalucía, como promotora del evento, expone que la industria aeroespacial andaluza, que incluye productos como los aviones de transporte militar A-400M o C-295, usados también para acciones humanitarias; sostiene más de 13.000 empleos directos en la región, el colectivo avisa de que "este tipo de eventos que promociona el negocio de las armas no puede tener cabida en una ciudad como Sevilla", sobre todo en un momento en el que el Ejército de Israel "está llevando a cabo un genocidio contra la población palestina".

Según avisan, se trata de "un encuentro para los negocios internacionales de la industria militar, bajo el eufemismo de industria aeroespacial y de defensa, con el argumento de la creación de empleo para reforzar la extensión de la cultura de la guerra y la visibilización de Andalucía en la cartografía global de las intervenciones militares y en el mercado internacional de armas"."Uno de los pasos más importantes para frenar las guerras es impedir el lucrativo negocio armamentístico que promociona la muerte de miles de civiles inocentes. Sevilla no quiere y no puede ser reconocida como la ciudad cómplice en la promoción de este tipo de eventos. Sevilla no quiere tener las manos manchadas de sangre inocente", enfatizan los activistas.