Comercio Huelva llevará a la Fiscalía la venta de los manteros en la Costa

Ya no pueden más. Llevan años soportando la competencia desleal de quienes "no pagan impuestos y no cumplen las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del consumidor" y (lo peor) "contribuyen a la financiación de mafias y a la destrucción sistemática de puestos de trabajo". Los comerciantes de Huelva acudirán a la Fiscalía para denunciar la actividad de los manteros en los principales núcleos turísticos de la Costa, especialmente en Islantilla y La Antilla, donde el efecto llamada ha provocado un auténtico "colapso" en las principales calles, así como los paseos marítimos de estos dos destinos turísticos hasta convertirlos en prácticamente intransitables

Las pérdidas económicas que se acumulan en la cuenta de los comerciantes de la zona son importantes. No en vano alcanzan los 3 millones de euros, según los cálculos de Huelva Comercio (patronal del sector afiliada a la FOE). Pero lo que resulta más "alarmante" es su efecto en el empleo (se ponen en peligro hasta 3.000 puestos de trabajo, según adelantó Huelva Información), así como en la merma de seguridad y garantías para el consumidor. Así lo advierte el presidente de la patronal del comercio, Antonio Gemio, quien entiende que la "desidia" de las administraciones ha favorecido un efecto llamada que, sin ir más lejos, el pasado fin de semana propiciaba que se instalasen hasta 200 manteros en el paseo de Islantilla, justo al otro lado del centro comercial.

Llamamiento a los consumidores para que no contribuyan a la "financiación de mafias"

Pero es que además, la imagen y el "prestigio" del destino desaparecen de manera "fulminante" porque "a partir de las siete de la tarde resulta imposible pasear por las zonas más turísticas y el problema ha llegado a tal extremo que hay clientes que ya han anunciado que dejarán de venir al destino". Lo asegura el director del Centro Comercial Islantilla, Eduardo Díaz Borrero. Allí desarrollan su actividad 90 comercios que abren al público durante 14 horas al día para lograr en poco más de dos meses casi la mitad de los ingresos de todo un año. Para cubrir el horario de atención al público, cada comerciante generaba hasta ahora uno o dos puestos de trabajo, "pero está claro que ahora eso no es posible" porque se ven obligados a cerrar a las once de la noche (en lugar de a las dos de la mañana como lo hacían hasta ahora) porque "es imposible competir con los manteros", insiste Díaz.

El problema no es nuevo y por eso los comerciantes se reunieron en mayo con la Mancomunidad (Islantilla está conformada por los municipios costeros de Lepe e Isla Cristina), "sin obtener respuesta alguna". Tan solo una "promesa" y una "disposición" para encontrar una vía para reforzar la seguridad que llegó el lunes tras una reunión que se mantuvo en la Subdelegación, pero "no hay nada concreto", insisten. Lo mismo se ha intentado desde la patronal del sector, que a pesar de haber enviado cuatro escritos a las administraciones competentes (Subdelegación, Ayuntamiento de Lepe, Ayuntamiento de Isla Cristina e Inspección de Consumo) , sigue sufriendo la "desprotección absoluta ante la actuación delictiva de los manteros".

Entretanto, lo que sí quieren hacer desde Huelva Comercio es un llamamiento a los ciudadanos para que con sus compras no contribuyan de forma involuntaria a la "financiación de mafias de droga, tráfico de armas o venta de niños". Además, los comerciantes no esconden su preocupación por posibles altercados que puedan registrarse, ya que "cada vez se respira más la tensión entre los propios manteros, que cada día adelantan más la instalación de sus tenderetes ante la proliferación de puestos y la limitación de espacio", según denuncia el vicepresidente de la FOE y presidente de la Asociación General de Empresarios de Lepe (Agelepe), Juan Fernández.