Comienzan los trabajos de asfaltado en avenida Terramar Alto de Benalmádena

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Benalmádena ha informado de que han comenzado los trabajos de asfaltado en avenida Terramar Alto, zona en la que actualmente se están realizando labores de fresado con el objetivo de mejorar toda la zona y hacer frente a peticiones y demandas "históricas" vecinales.

En cuanto al arbolado existente en uno de los laterales del vial y con el inicio de los trabajos, el Ayuntamiento ha informado de que, por decisión de los técnicos municipales y atendiendo a sus recomendaciones, se ha apreciado el riesgo de caída que supondría la falta de sujeción de las raíces a la vía pública de algunos ejemplares, todo ello acompañado de falta de mantenimiento en los últimos años, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Al respecto, han detallado que se van a retirar siete árboles que se encontraban en peor estado y ocasionaban roturas de tuberías, de acerado, arquetas, caídas de vecinos y roturas en pavimento.

Además, el concejal de Parques y Jardines, Juan Olea, ha precisado que "existían peticiones vecinales desde hace años" solicitando una solución a estos problemas que estaban ocasionando."La prioridad del equipo de gobierno fue trasplantar los siete ejemplares, pero la situación del árbol no permitía su realización", tal y como reza en las valoraciones realizadas por los técnicos del área. "Dichas especies se sustituirán por otras que no causen ese daño al acerado ni al pavimento y para no reducir la presencia de arbolado en la zona", han concluido.