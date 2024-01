Compradores del parking de Arráez urgen una reunión con la alcaldesa por "gravísimos incumplimientos" en obra

Los propietarios de más de una treintena de plazas de aparcamiento del edificio construido por la empresa municipal de la vivienda 'Almería XXI' en la calle Arráez de la capital han reclamado este viernes una reunión "urgente" con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez para abordar "los gravísimos incumplimientos detectados en la edificación del estacionamiento", recientemente recepcionado y que el Ayuntamiento "da por terminado".

En un comunicado, los vecinos avanzan que van a solicitar "asesoramiento legal y técnico" para la elaboración de un peritaje ante los "notorios desperfectos visibles" en la construcción, que, según detallan, se traducen en "problemas de accesibilidad, paredes de obra y sin acabar o rampas que tocan con los bajos de los vehículos".

Según relatan los compradores, desde que hace un mes mostraran "su profundo malestar "al visitar por primera vez el edificio "sin terminar", han recibido "tan solo como contestación reiteradas llamadas de empleados de la mercantil" en las que les incitan "a firmar cuanto antes la adquisición de los inmuebles".

Añaden que, de momento, el ente municipal "no ha dado respuesta alguna" a sus quejas, que han sido presentadas de forma verbal a los empleados de Almería XXI, pero también han sido tramitadas "en diversos escritos formales de los propietarios individuales por registro y por burofax", aclaran."Son quejas que, además, se dieron a conocer públicamente a través de un comunicado a los medios el pasado 21 de diciembre", remarca el comunicado, que detalla que hay un "flagrante incumplimiento de contrato".

Así, los propietarios precisan que esto supone que la compañía financiera vinculada al proyecto "haya denegado la adquisición de los bienes mediante subrogación hipotecaria, algo que encarecerá entre 1.000 y 3.000 euros por plaza la compra del inmueble", lo que se suma a "la falta de acabado en todo el interior del parking, que la promotora pretende vender con ladrillos de obra como decoración interior, los problemas de accesibilidad o el peligro de inundación existente para los sótanos".

Al hilo de esto, destacan que, si bien la empresa municipal de la vivienda 'Almería XXI' ha terminado ya un total de 16 promociones inmobiliarias, la mayoría de ellas con aparcamientos asociados a viviendas, "en ninguna se han dado los acabados tan sumamente chapuceros y vergonzosos como los que se han dejado en la promoción de Arráez"."'Almería XXI' pretende que asuman los compradores que han adquirido inmuebles por valores incluso superiores a los 30.000 euros", critican al tiempo que lamentan haber confiado en la empresa municipal "de buena fe" y que el Ayuntamiento haya "violado esa confianza con una construcción indecente y que ningún concejal compraría para él o para sus familiares".

Los propietarios, más de medio centenar, trasladan que esperan que Vázquez "tenga a bien remendar el entuerto y encargar que el parking se acabe con unos estándares mínimos"."Estamos sorprendidos con terminaciones como la rampa de acceso, con la que pueden topar los bajos de los coches dada su pronunciado escalón, o las dificultades de accesibilidad a personas con discapacidad y tememos que los patios de ventilación sin cubrir puedan provocar la inundación de la planta sótano en los días de tormenta", concluyen.

La denuncia pública del colectivo ha llegado este viernes al pleno ordinario del Ayuntamiento de Almería, donde el grupo municipal del PSOE ha instado a la alcaldesa a "no caer en el error" de "no prestarles atención y no recibirles", y le ha pedido que dé una solución "lo antes posible y satisfactoria" a los vecinos.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera, ha indicado que "en estos momentos" se está"produciendo la firma de los contratos" por parte de las personas que han adquirido esa plaza de garaje y ha precisado que "solo ha habido tres renuncias"."Mi despacho está abierto para reunirme con cualquier persona o colectivo que necesite hacer cualquier consulta, pero a día de hoy no hay ninguna petición de ningún ciudadano o propietario que haya pedido una reunión al respecto", ha concluido.