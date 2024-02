Compromís lamenta "el daño irreparable" de Catalá y Almeida a las Fallas y PSPV la polémica por "una promesa electoral"

El edil de fiestas falleras reitera que el objetivo de la 'mascletà' en Madrid es "la difusión de la actividad del sector pirotécnico"

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha lamentado este jueves "el daño irreparable" que "el PP de --la alcaldesa de esta ciudad, María José-- Catalá y del --alcalde de Madrid, José Luis Martínez-- Almeida están haciendo a la imagen de las Fallas con la polémica 'mascletà'" prevista para el próximo domingo en la capital española.

También desde la oposición en el consistorio valenciano, el PSPV-PSOE ha censurado la "polémica absurda" en la que María José Catalá ha "metido" a las fiestas falleras "por su afán de hacer puntos en Génova".

Así lo han indicado, en sendos comunicados, el concejal de Compromís y exedil de Cultura Festiva en València, Pere Fuset, y la portavoz socialista en esta ciudad, Sandra Gómez, en respuesta a las declaraciones que Catalá ha realizado esta jornada en Madrid para criticar la postura "un poco cateta" e "indocumentada" tanto de la izquierda madrileña como de la valenciana en contra de la 'mascletà' que tiene previsto celebrar el Ayuntamiento de Madrid.

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester (PP), ha reiterado, también este jueves y en un comunicado, que el objetivo de esta 'mascletà' en la capital española es "además de la promoción las Fallas, la difusión de la actividad del sector pirotécnico de la Comunitat Valenciana. Desde el consistorio de València han señalado que este sector lo forman 28 empresas que generan más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos."La 'mascletà' dará una gran visibilidad tanto a nivel nacional como internacional al arte pirotécnico, del que los valencianos nos sentimos muy orgullosos de que forme parte de la identidad del pueblo valenciano como forma de expresión de nuestras tradiciones y cultura", ha afirmado Ballester.

El edil de Fallas ha agregado que el trabajo de los pirotécnicos valencianos "cuenta con un enorme reconocimiento en Europa y fuera del viejo continente". "No cabe duda que nuestros 'coeters' y 'coeteres' están entre los mejores del mundo", ha resaltado.

Pere Fuset ha instado a "defender la pirotecnia desde el respeto y la cordura". "La pirotecnia merece quien la defienda con cordura y no puede ser tratada como un capricho político particular del PP para hacerse autopromoción en Madrid y celebrar sus victorias electorales contra el sentido común, acumulando quejas vecinales y denuncias", ha aseverado."Lamentamos mucho que el PP de Catalá y Almeida estén haciendo un daño irreparable a la imagen de la fiesta y de la pirotecnia por decisiones irresponsables y poco medidas", ha manifestado Fuset. El concejal ha censurado que "Catalá ha conseguido que la utilización política de una pirotecnia que es patrimonio de todas y todos acapare titulares negativos en todos los medios de España y afecte muy negativamente a la imagen reputacional de las Fallas"."DISPARO IMPOSTADO""Si verdaderamente el objetivo fuera promocionar la pirotecnia no tardarían ni un minuto más en cambiar enfoque y emplazamiento para un disparo impostado que reputacionalmente va a salir muy caro a los valencianos", ha añadido el representante de Compromís.

Asimismo y en alusión al emplazamiento, Madrid Río en el que se ha programado el acto pirotécnico del domingo, ha dicho que las 'mascletaes' que se ofrecen en València, "un fenómeno cultural transversal capaz de reunir a miles de personas de toda condición, no se dispara en medio de la Albufera precisamente".

Pere Fuset ha comentado que hace un par de meses el PP rechazó en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València propuestas de Compromís "con mejoras para el sector" pirotécnico "y avances en materia de sostenibilidad con motivo de la Capital Verde Europea"."La rechazaron por sectarismo. Le instamos ahora a dejar de usar políticamente las Fallas en su beneficio y dialogar con todas las fuerzas para sacar al sector pirotécnico de la grave crisis reputacional en la que le ha metido. Extendemos la mano para trabajar conjuntamente para sacar la fiesta de este lío", ha expuesto.

Sandra Gómez ha censurado que Catalá llame "indocumentados y catetos a los valencianos que no opinan como ella y que ven cómo con el dinero público se va a pagar una fiesta electoral del PP en Madrid". Ha considerado que eso muestra "su escaso nivel político" y ha dicho que "recuerda mucho a aquellos años que el Fiscal Anticorrupción ha definido como la cueva de Alí Babá, donde los gobiernos de Rita Barberá pagaban campañas electorales a costa del dinero de los valencianos".

La portavoz del PSPV, que ha indicado que la 'mascletà' de Madrid es "fruto de una promesa electoral de Almeida", ha asegurado que "las Fallas se cuidan no recortando presupuesto para los monumentos y manteniendo las 'mascletaes' en los barrios para que todos los valencianos puedan disfrutar de la pirotecnia". Igualmente, ha lamentado "titulares de prensa que sitúan el inicio de las fiestas en Madrid" y ha dicho que "las Fallas de València comienza con la 'Crida'"."MÁXIMA DIFUSIÓN""Desde el Ayuntamiento de València, en colaboración con el de Madrid, nos propusimos promocionar la pirotecnia valenciana en una fecha cercana a las Fallas en la capital de España, para alcanzar así la máxima difusión de su trabajo", ha señalado Santiago Ballester. El edil ha manifestado que la 'mascletà' del domingo "también permitirá lanzar una invitación a todo el mundo para que conozcan las Fallas y la ciudad de València", así como "mostrar en Madrid la belleza de la indumentaria de las falleras y la fiesta a pocos días de la 'Crida'".

Ballester ha afirmado que presenciar ese disparo es "una oportunidad única que para quien la vive por primera vez es una experiencia inolvidable y que siempre se quiere volver a repetir".