Concentración este sábado en la Ranilla contra la "paralización" del Centro de la Memoria Histórica

La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia celebra este sábado a las 12,00 horas una concentración en el parque de La Ranilla, contra la supuesta "paralización" a manos del Gobierno local del popular José Luis Sanz del proyecto promovido por el Ayuntamiento hispalense en el anterior mandato, para habilitar el Pabellón de Ingresos de la desaparecida cárcel de dicho espacio como futuro centro de la memoria histórica de la ciudad.

El pasado mes de agosto de 2023, poco después de comenzar el actual mandato municipal con el popular José Luis Sanz al frente de la Alcaldía, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento adjudicaba la redacción del Plan Museológico del futuro Centro de la Memoria Histórica de la ciudad en el Pabellón de Ingresos de la desaparecida cárcel de La Ranilla, en el barrio de Nervión, único legado arquitectónico que resta del mencionado recinto penitenciario.

El Pabellón de ingresos de la antigua prisión fue edificado entre 1923 y 1930 según un proyecto del arquitecto Luis Aranguren. Declarado como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía e incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico, la decisión de conservarlo una vez demolida la prisión fue acordada años atrás para mantenerlo como legado de aquel tiempo y de su significado en la historia reciente de la ciudad.

CÁRCEL DE PRESOS POLÍTICOS DEL FRANQUISMO

De este modo, el edificio --que acogió numerosos presos políticos durante la dictadura de Franco--, fue destinado en el anterior mandato municipal a acoger el Centro de la Memoria Histórica de Sevilla.

En ese marco, durante los meses previos a esta adjudicación, el edificio fue objeto de obras de consolidación estructural promovidas por la Gerencia de Urbanismo, principalmente para actuar contra las patologías y daños estructurales que presentaba el edificio, tanto en la estructura horizontal como en las cubiertas, que fueron sustituidas en su integridad para ejecutar una serie de forjados unidireccionales similares a los que tenía.

La idea entonces era que una vez pese sobre la mesa el mencionado Plan Museológico, fuese promovida una segunda actuación en el pabellón para su plena adecuación al uso museístico, con una inversión prevista inicial de unos 1,7 millones de euros.

REPROCHES AL GOBIERNO LOCAL

Pero según los colectivos memorialistas, el Gobierno local ha optado no obstante por "paralizar" este proyecto, lo que "supone otra concesión más a la ultraderecha, que está condicionando las políticas de memoria del Ayuntamiento, y se une a las decisiones del cierre de la Oficina de Memoria municipal, la consignación de cero euros en el presupuesto de 2024 (no materializado al no contar el Gobierno local del PP con apoyo para su aprobación plenaria) o la falta de compromisos para continuar las labores de exhumación de miles de víctimas tiradas a las fosas del cementerio municipal".

Ello, en un marco en el que pesa el acuerdo alcanzado hace unas semanas entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Sevilla; para el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del cementerio hispalense de San Fernando, siguiente objetivo en materia de memoria histórica tras la excavación de la fosa de Pico Reja, saldada con la recuperación de restos óseos de 1.786 personas asesinadas durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.