Concentración en el hospital de El Tomillar en repulsa a una agresión a una vigilante de seguridad

El Hospital de El Tomillar, localizado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha sido este viernes el escenario de una concentración, en repulsa a la agresión sufrida por una vigilante de seguridad de dicho centro y para exigir a la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla las medidas de seguridad necesarias para evitar o minimizar en lo posible estas agresiones.

Según ha explicado CCOO, el suceso tuvo lugar hace dos días, a primera hora de la mañana, cuando la trabajadora tuvo que acudir a la comunidad terapéutica de salud mental requerida por el personal sanitario para retener a un paciente en estado de agresividad y alteración, con el objetivo de poder suministrarle un tranquilizante.

Al pedirle al paciente que entrara en la sala, este se volvió y la agredió repetidamente. La intervención de más profesionales del citado centro pudo impedir que la agresión fuera más grave aún."Desde CCOO entendemos que, en situaciones con pacientes de salud mental, este tipo de episodios son, en muchas ocasiones, inevitables, pero lo que es intolerable es que la dirección del centro no ponga todos los medios para minimizarlos todo lo posible. Y esto es lo que no ha hecho", señala el sindicato, exponiendo que hace años, este hospital contaba con dos vigilantes de seguridad las 24 horas del día durante todo el año, pero la dirección del centro decidió, "atendiendo a criterios puramente económicos, reducir la vigilancia a una sola persona". "En su día, denunciamos este recorte al entender que ponía en riesgo al personal de vigilancia y al resto de profesionales", dice el sindicato."La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los riesgos hay que abordarlos en su origen y, cuando no pueden evitarse, la empresa tiene obligación de poner los medios para minimizarlos todo lo posible. En este caso, aunque el hecho no puede evitarse, poder reducir a un paciente de salud mental en estado de agresividad es imposible con un solo efectivo. Como mínimo, debería haber dos como había antes del recorte mencionado", ha señalado CCOO.

A juicio del Sindicato, la dirección del centro es responsable de ese recorte y, por tanto, de poner en riesgo a la plantilla del hospital.

Al mismo tiempo, CCOO ha informado de que lleva tiempo denunciando en el comité de seguridad y salud -y así consta en las actas-, las agresiones que se producen a diario en todos los centros del área: "La mayoría no son denunciadas por los y las profesionales por miedo a encontrarse a posteriori y diariamente con quienes les agreden en el mismo centro. Además, las cifras de agresiones que presenta la dirección no son reales ni por asomo", ha criticado el sindicato.

CCOO ha exigido a la dirección del Hospital El Tomillar, al SAS y a la Consejería que dote urgentemente al centro del segundo profesional de vigilancia con que contaba antes del recorte y que disponga de personal suficiente en el resto de centros del área, "antes de que haya que lamentar alguna desgracia aún mayor".