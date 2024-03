Concluyen las obras de reurbanización de la plaza San Juan de Dios de Vélez-Málaga

El alcalde del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha presentado este viernes la conclusión de las obras de reurbanización de la Plaza San Juan de Dios, en el barrio del Pilar, junto al Muvel.

La actuación que ha durado seis meses, ha tenido un coste de 377.355,32 euros y que ha servido para la rehabilitación del espacio, donde ahora tiene protagonismo el tránsito peatonal sobre el tráfico rodado.

Lupiáñez ha presentado en la propia plaza San Juan de Dios el final de esta obra junto al primer teniente de alcalde del municipio, Jesús Pérez Atencia, el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, y la concejala responsable de Edusi, Ana Belén Zapata.

Las obras han corrido a cargo de la empresa Construcciones Lasor y el coste de los trabajos de reurbanización están cofinanciados por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (20%) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (80%), dentro del Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) Feder 2014-2020 que promueve la puesta en marcha de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).

Lupiáñez ha mostrado su "satisfacción" por "seguir rehabilitando el Centro Histórico de Vélez-Málaga". "Es un gran día porque presentamos el final de las obras que se han llevado a cabo en la céntrica Plaza San Juan de Dios. Y se han ejecutado en apenas cinco meses, lo que es una magnífica noticia porque estará completamente disponible para celebrar la Semana Santa, el momento álgido de nuestra ciudad".

Ha agregado que "con esta acometida, seguimos dotando al Centro de Vélez-Málaga, olvidado y casi desahuciado, de mimbres para una recuperación certera y para coger un impulso que poco a poco vamos notando".

También ha explicado que la mejora del centro "es un objetivo vital para el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga" y ha incidido en que "hablamos de un espacio histórico. Apostamos por esta obra, cofinanciada con los Fondos Europeos, para impulsar el Centro Histórico de Vélez-Málaga, obligado a ser uno de los motores económicos y sociales del municipio"."Ahora encontramos esta plaza más amigable con el entorno, reurbanizada y dando prioridad al peatón sobre el tráfico rodado, poniendo la acera y la calzada al mismo nivel. Espero que los vecinos puedan disfrutar estos días de esta plaza, tan necesitada de esta restauración. Esta obra se une a las actuaciones que ya hemos acometido y presentado, mejorando la calidad de vida de la ciudad y de nuestros vecinos", ha concluido.

El primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, por su parte ha valorado que la plaza de San Juan de Dios es "otro lugar emblemático del centro histórico de Vélez-Málaga que quisimos poner en valor dentro del trabajo de transformación que proyectamos para el municipio".

Ha detallado que "la reurbanización de la plaza San Juan de Dios, ubicada en el emblemático Barrio del Pilar, tenía como objetivo favorecer al tejido empresarial local, mejorar y recuperar espacios, dando así un importante impulso a la vida y actividad en el centro. Con la finalización de estas obras queda patente la apuesta por transformar el centro histórico de Vélez-Málaga y la mejora de la seguridad y accesibilidad de esta zona".

Asimismo, el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, ha incidido en que "estamos modernizando nuestras infraestructuras, donde el peatón ya es el protagonista, con arboleda y con vegetación. Se han eliminado las barreras arquitectónicas, disponiendo la calzada y la acera al mismo nivel en una plataforma única. Y se han empleado en el sistema de acabados materiales nobles de piedra natural, como adoquines de piedra de granito en calzada y losas de piedra coto en aceras".

Además, ha proseguido, "se ha generado un entorno más atractivo para el esparcimiento ciudadano, recuperando la relevancia social que tuvo en su día, caracterizada por ser un lugar de encuentro y participación ciudadana. Para ello se han colocado bancos y árboles de especies autóctonas que hacen de este vial un lugar idóneo para paseo y reposo al sol y la sombra en función de la época del año".

Asimismo, Claros ha destacado "el guiño" que la ciudad de Vélez-Málaga tiene con la Cofradía del Gran Poder y la Amargura, ya que se ha imitado los varales del trono en el suelo de la plaza. Además, también ha puntualizado que las obras se han extendido a los alrededores de la plaza."La actuación también ha beneficiado más allá de la propia plaza, hasta la intersección con la calle Salvador Rueda, Cofrade Juan Acosta, calle San Juan de Dios, calle San Juan Bautista, calle Tenerias y calle Vicario por ser necesario dar continuidad a las infraestructuras proyectadas. En calle Tenerias se ha ejecutado todo el colector de pluviales, en calle doctor Jiménez Poey se ha llevado a cabo la canalización para la red de baja tensión, así como la canalización para la red de fibra óptica para dar servicio al Muvel", ha concluido.

Por último, Ana Belén Zapata, concejala responsable de Edusi, ha dicho que la obra "ha contado con un presupuesto de adjudicación de 377.355,32 euros y se ha ejecutado en seis meses. Hay que recordar que éste es un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (20%) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (80%), dentro del Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) Feder 2014-2020 que promueve la puesta en marcha de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)".

A su juicio, "esta obra es una palpable demostración de la apuesta de este equipo de gobierno por el Centro Histórico, porque éramos conscientes de que no se iba a poder certificar la subvención completo y en vez de no ejecutar esta infraestructura hemos seguido adelante para que esto que ahora vemos sea realidad. La obra salió a concurso y la empresa renunció a la adjudicación en pleno mes de agosto, por lo que hasta octubre no se pudo comenzar esta obra con el nuevo adjudicatario, con lo que a 31 de diciembre sólo se pudo certificar una parte de la subvención, que finalmente ha sido de 251.538 euros de los 377.355,32 euros del total".