El Concurso "es totalmente ajeno a las inspecciones de Trabajo"

Mucha tela por cortar todavía. Faltan matices. Y reuniones. La que mantuvieron ayer la Subdelegación de Gobierno y los representantes del mundo del Carnaval y agrupaciones semifinalistas de 2018 dejó claro que el Concurso del Falla estará ajeno a las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Según manifestó el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, al acabar el encuentro mantenido en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se dieron cita técnicos de este organismo, de la Inspección de Trabajo y del INSS, "el mensaje claro es que el Carnaval está protegido y no corre peligro. Las agrupaciones van a poder actuar en el Concurso sin ningún tipo de problemas. El dinero obtenido por premios u otros derechos no se les asocia a una actividad laboral por rendimiento del trabajo y sí por una actividad artística. Por lo tanto no tienen nada que temer". Los representantes de los organismos del Estado aclararon que "el Concurso de Agrupaciones es totalmente ajeno a las actuaciones de la Inspección de Trabajo".

Asunto distinto es -lo que preocupa al Ayuntamiento y a los carnavaleros- la semana de Carnaval, donde se producen actuaciones remuneradas en los actos organizados por el Consistorio. En este sentido, al término de la reunión, el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, diferenció a las agrupaciones punteras de las demás. "Estamos hablando de 14 agrupaciones que suman a todos sus contratos una cantidad suficiente para entender que hay un lucro de los que cantan. Que no cunda el pánico entre las que están haciendo bolos fuera del Carnaval con actividad remunerada, que además lo están haciendo bien, porque están regularizadas desde hace tiempo, que sigan haciéndolo con todas las garantías". Según Pacheco, solamente se han producido 14 inspecciones entre las 140 agrupaciones que concursaron en en el Teatro Falla en 2018, "una cantidad pequeña y aplicada a las que además tienen una actividad profesional con el Carnaval, algo que nos parece muy loable y legítima. Ojalá que el Carnaval, que es lo que venimos persiguiendo hace tiempo, sea un motor económico para la ciudad y que la industria de la fiesta consiga ser un referente turístico para Cádiz. Ojalá sea así, pero, claro, las cosas hay que hacerlas bien".

En cuanto a las que tienen un carácter amateur, el subdelegado afirmó que "no estamos hablando de cantidades significativas en el resto de las agrupaciones, no hay peligro. La mayoría cobra una cantidad mínima durante la semana de Carnaval que además revierte en los gastos de ese año o el tipo del año siguiente", explicó. Recalcó que a estos grupos "se les ha transmitido calma y tranquilidad. Hacen su actividad artística dentro del entorno de lo que es el COAC y las actuaciones en los tablaos. Es una actividad artística asumible como asociación cultural y no supone un rendimiento del trabajo. Por lo tanto, deben estar tranquilas". Añadió que "con respecto a los pagos, también nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento. Se va a reunir con nosotros de cara a clarificar lo que necesiten".

La Subdelegacióndel Gobierno anunció en el encuentro de ayer que ha habilitado un buzón de correo electrónico (consultacarnaval.cadi@correo.gob.es) "para resolver todas las dudas que tengan las agrupaciones, cada una con su idiosincracia particular".