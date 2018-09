Confesiones de un narco: Traiciones, móviles encriptados y falsas identidades

"He vivido cosas que marcan para toda la vida. No me gusta llegar a hacer daño pero hay gente que empuja a ello. A veces, te obligan a ser malo". Hassan, nombre ficticio, entró a formar parte del sofisticado entramado del narcotráfico hace casi dos décadas, cuando la competencia, al contrario que ahora, no dejaba un continuo reguero de víctimas. "Esto es algo que nunca había pasado. Nunca antes había tanta mercancía ni se daban tantos palos. Los grandes problemas vienen de gente de fuera. Se esconden aquí y otros vienen a matarlo. A la mayoría no nos gusta porque levanta investigaciones", explica en una entrevista con este periódico uno de los traficantes afincados en la Costa del Sol, que defiende que la mayoría de los capos buscan "vivir bien" en lugar de "traficar y arriesgar y estar escondidos o tener miedo". Y aclara: "Yo no soy uno de los que busca la Policía, gracias a Dios".

Las traiciones entre grupos criminales -que se traducen en vuelcos, o robos de droga a otros clanes- se han vengado con sangre en solo unos meses en más de una decena de casos registrados en Málaga, todavía bajo la lupa policial. Asesinatos, tiroteos y secuestros han roto la tendencia a la baja de la tasa de criminalidad que la provincia venía registrando. Hassan considera que "no es casualidad" y reconoce la incredulidad de las víctimas. "Creen que, dando la cara y sin esconderse, convencerán a los suyos de que ellos no han robado. La mercancía sustraída se suele distribuir, a veces en Italia, aunque el que es avaricioso se queda con ella. Conozco a gente que tiene y no quiere vender", subraya. Y de ahí que las bandas opten por "cerrarse cada vez más" y se valgan, casi exclusivamente, de familiares de confianza, "fácilmente localizables". Pese a ello, en la Costa del Sol se organizan descargas "casi a diario". "Algunas organizaciones tienen poder pero no clientes y no quieren acumular la mercancía. Esperan a traer la que tienen y meten más", recalca.

Hassan, que procede del norte de Marruecos, conoce a la perfección los entresijos del narcotráfico y accede a la entrevista con la condición de omitir detalles que le identifiquen. Llega puntual y sosegado a la cita, en una céntrica cafetería de la capital.

-¿Cuánto cobra un sicario?

-De 5.000 a 40.000 euros. Esa gente mata muy barato. La dificultad es siempre la misma: apretar el gatillo. Se le dice la hora y el sitio en el que tiene que estar.

Del seguimiento de la víctima se encarga el inductor del crimen. Sus palabras vienen a confirmar una realidad de la que los investigadores vienen sospechando. "La Costa de Málaga es como el centro del mundo de las bandas del crimen organizado. Hay escondidos muchos jefes lituanos, holandeses... La mayoría están siendo buscados, pero con papeles falsos lo tienen fácil", recalca el traficante.

Las nacionalidades se venden por 15.000 euros y proporcionan una nueva identidad lejos del foco de la Justicia. Mijas, que tradicionalmente ha sido la guarida de "italianos y rusos en busca y captura", es uno de los ejemplos. "Allí pasan desapercibidos", recalca. Pero, ¿cuántas bandas operan en la Costa del Sol? Hassan resopla. "No se pueden contar. Hay muchísimas. Más de 1.000. La Policía diría que incluso más. Antes solo convivían franceses, italianos, belgas y holandeses. Ahora hay albaneses, polacos, ucranianos, lituanos y rusos, que también compran hachís y lo llevan hasta su país. Nunca antes lo habían hecho. Se dedicaban a las armas y a la cocaína", asegura.

De hecho, este verano, los investigadores han descabezado a un supuesto líder de la mafia rusa que planeaba asesinar a un rival. La Policía cree que los arrestados pretendían reestructurar la organización que había sido desmantelada en junio con la detención de 129 personas, entre ellas siete ladrones en ley, líderes de mafias rusas, en la operación Kus.

Hassan se estrenó en el narcotráfico en el año 1999 con la reventa de droga. Después pasó al negocio de las narcolanchas -o gomas, como se las conoce en el argot de las redes-. Al principio iba como copiloto, llevando el GPS y hablando con los que esperan la mercancía. Con cada operación, ingresaba entre 10.000 y 25.000 euros, según la sustancia a la que hubiera que darle salida. En Bélgica y Holanda se dedicaba a la cocaína. Varias veces, "unas por errores y otras por impaciencia", pasó por los calabozos y llegó a cumplir tres años de prisión.

El negocio, que ha llevado también a nuevas formas en el blanqueo de las ganancias, ha evolucionado en los últimos años. Entrar y, sobre todo mantenerse, en las filas del narcotráfico era antes "mucho más fácil". Se ganaba el doble. Los narcos triunfaban "en el 80% de los casos". "Cada vez más jóvenes se dedican a esto y les da igual ganar 300 euros. No valoran el riesgo que corren. Mucha gente vende y con precios que no convienen", denuncia Hassan. Cada operación que abortan es un duro golpe del que les cuesta reponerse. Ahora, el 70% son soldados y un 20 ó 30% trabaja en los niveles más altos.

La mayoría de la cocaína entra en contenedores por el puerto de Algeciras tras una travesía de 18 días. La preparación se prolonga durante casi un mes. "Sin pagar no podrían sacar la mercancía", asegura. En julio, la Guardia Civil desarticuló un grupo formado por trabajadores del Puerto de Algeciras que conformaban una red que extraía droga del puerto para narcos de toda Europa.

Hassan está convencido de que para frenar el narcotráfico bastaría con "poner fragatas del ejército en el Estrecho y que así no pasara nadie". No obstante, el férreo control policial se lo pone cada vez más difícil. Las bandas deben burlar "más medios", aunque él confía en sus aptitudes. "Con tranquilidad y sabiendo llevar las cosas tienes más opciones de no caer. Pero si cometes un error...", advierte. Hace años, fue víctima de un fallo de logística de los suyos. "La gente de la descarga no estaba. No había nadie esperándonos y no conocíamos la zona. Llegamos a la playa y cruzamos la carretera. Entramos entre dos montes, pensábamos que era más profundo y entonces vimos que todo estaba vallado porque detrás había una fábrica. Un vigilante nos vio y llamó a la Policía", recuerda. Transcurrieron 40 minutos, "tiempo suficiente para descargar la goma y salir de allí". Pero acabó entre rejas.

Los narcos utilizan ahora teléfonos encriptados de 1.500 euros que solo se venden en dos tiendas de Málaga y Cádiz, principal punto de entrada de hachís proveniente de Marruecos. Su tecnología y también limitada vida -dejan de funcionar a los seis meses- dificulta las escuchas de la Policía, salvo en casos de terrorismo, aunque el rastreo tendría "un coste muy elevado". "No les conviene. Para que las intervenciones sean legales debe autorizarlas un juez y eso tarda entre 10 y 15 días. En ese tiempo ya han cambiado de teléfono. Hoy hay más seguridad para el traficante en materia de comunicación", sentencia. Con la experiencia aprenden a detectar a un policía a "200 metros", reconoce Hassan, que deja entrever que no sale demasiado caro que algunos funcionarios miren hacia otro lado.

Los narcos, cual expertos en la materia, controlan los avances de la legislación en la lucha contra el narcotráfico y han asistido al endurecimiento de las condenas, que antes solían ser de tres años y ahora se incrementan hasta los cinco. "Si eres jefe, añaden un agravante", matiza el traficante, quien asegura que mientras antes la Policía hacía seguimientos durante seis meses o un año, ahora, si el juez "no ve indicios de delincuencia, se frustra la investigación".

Hay traficantes, admite, que desde las cárceles continúan moviendo los hilos del negocio. Y no puede reprimir una mueca al relatar que se ha visto implicado en más de un enfrentamiento violento con armas. "Varias veces. Tienes que pensar que va a llegar ese día. En una operación de compraventa no va a pasar nada, pero si ofreces mercancía a gente de fuera que no conoces existe la posibilidad de que vengan armados o quieran robarte", reconoce. La estrategia no es sino acudir acompañado y siempre con un arma, aunque remacha que solo hay sangre "cuando hay millones en juego". "En Málaga, nadie mata por un robo de 10 ó 15 kilos de hachís. Como mucho, se le da una paliza al que ha perdido la mercancía o le queman el coche", apostilla.