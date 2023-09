La Consejería de Salud abordará con los profesionales el repunte de agresiones

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido que "nunca la violencia ni la agresividad pueden ser la solución a un conflicto o a un problema", ante el goteo incesante de agresiones a facultativos y personal sanitario, toda vez que ha indicado que este mes de septiembre se volverá a reunir a la mesa de agresiones contra profesionales.

En una entrevista a Europa Press, la consejera ha afirmado que "es un error de la población canalizar su frustración hacia un profesional sanitario a través de una agresión física o una agresión verbal". "Nunca la violencia ni la agresividad puede ser la solución de un conflicto o de un problema. Nos parece un error en cualquier lugar de la vida", ha manifestado, recalcando que "ahí tenemos que hacer un gran trabajo a nivel de educación".

Pero, ha apostillado, "también es verdad que algunas personas, algunas entidades, colectivos o partidos intentan desviar y justificar esas agresiones por algunos problemas" del sistema, y "nunca se puede justificar una agresión, ni verbal ni física". "Creo que ese mensaje deberían captarlo todos porque nuestros profesionales no están para aguantar nada y menos una agresión", ha señalado.

De este modo, García ha informado de que este mes de septiembre -aún no hay una fecha concreta- van a volver a reunir a la mesa de agresiones contra profesionales. "Hay una en el SAS, la mesa de prevención junto a sindicatos, y existe otra a nivel de la Consejería con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también profesionales o asociaciones de pacientes", ha detallado.

Ha añadido que "se comprometieron" a que el profesional sanitario fuera una autoridad durante el ejercicio de su función, y "esto se aprobó en la Ley de Función Pública justo antes del verano, con lo cual ese objetivo ya lo hemos conseguido", así como a disponer de un reglamento que "permita sancionar los destrozos y la agresión dentro del SAS aparte de la vía penal". Además, "vamos a seguir trabajando en campañas para hacer ver a la población cómo debemos de utilizar el sistema para que al final funcione también mejor".

Al respecto, ha detallado que cuando a final de año se comprueba cuántas citas se han podido perder en Atención Primaria o especializada porque una persona no ha asistido y no la ha anulado, la cifra se sitúa en torno "a un 8,7%". "Al final eso es una mala utilización del sistema y hacer que el sistema no sea eficiente", por lo que "vamos a poner medidas encima de la mesa" como el AviSAS, mensajes a través de la app para recordarnos la cita con un especialista.

"Entre todos debemos hacer que el sistema sea más eficiente para que cuando verdaderamente necesitemos la cita podamos tenerla disponible. Eso no quita que vayamos a seguir teniendo problemas por el déficit de profesionales en primaria en algunos lugares, pero si entre todos ayudamos y trabajamos al final el sistema funcionará mejor", ha concluido la titular de Salud.