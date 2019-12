Moreno acusa a Sánchez de querer "que Andalucía no levante cabeza"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado al Gobierno central en funciones por su escasa "lealtad" institucional y ha señalado directamente a su homólogo en La Moncloa, Pedro Sánchez, de buscar el perjuicio de Andalucía. "Parece que busca que Andalucía no levante cabeza", ha dicho este mediodía en Córdoba, donde se ha desarrollado el último Consejo de Gobierno del año.

Moreno, que ha clamado por la necesaria "cooperación y colaboración" entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, ha añadido que la "confrontación" procedente desde Madrid "erosiona la revitalización de Andalucía", una actitud que se ha ido acentuando durante el transcurso del año.

"Y no sólo me refiero a los 4.000 millones de euros" solicitados desde el Parlamento andaluz por la una deuda del Gobierno central en materia de financiación autonómica y que "en todo 2019 no se ha sabido nada", sino a la "falta del pago de los más de 500 millones por el IVA" pendiente de reintegro, ha dicho Moreno, quien ha señalado que "cuanto más tendemos la mano y cumplimos con nuestros objetivos, peor nos atienden los responsables de la Administración General del Estado.

"Es un mal camino, no es lo correcto; la cooperación y colaboración suma más que la confrontación", ha zanjado Moreno, quien ha anunciado que el Parlamento acogerá el próximo 28 y 29 de enero, durante el periodo inhábil en la Cámara, el Debate sobre el Estado de la Comunidad.