El Consistorio defiende su gestión de la Bienal y FeMÀS y lamenta que se politice un "desfase administrativo"

Tras acusar el Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla al Gobierno local del PP de "perder" una ayuda estatal de 140.000 euros para la Bienal de Flamenco y otra de 20.000 euros para el Festival de Música Antigua (FeMÀS), por presentar "tarde y mal las solicitudes"; la edil popular de Cultura, Minerva Salas, ha pedido al PSOE que "deje de intentar confundir" y no instrumentalice políticamente un "desfase administrativo".

La concejala de Cultura ha expuesto que el FeMÀS "se ha celebrado con un gran éxito de público y ya estamos trabajando en la próxima edición". "Hemos anunciado ya hasta la clausura, que será en la mañana de Domingo de Ramos de 2025 con la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach desde el Maestranza", según ha destacado.

En cuanto a la Bienal de Flamenco, como ha subrayado Salas, "no sólo no peligra sino que hemos aumentado prácticamente un 20% el presupuesto, puesto en marcha colaboraciones público privadas de patrocinio inverso. Hemos diseñado y presentado ya una programación histórica, con el cartel de no hay entradas ya en muchos espectáculos".

Salas ha afirmado que no era intención del Gobierno local "esperar que sea el Ministerio el que venga a salvar ningún proyecto cultural de la ciudad, porque al Gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera en sevilla".

Por último, ante las recriminaciones del PSOE al Gobierno local, Salas le ha pedido no "enturbiar el trabajo de los funcionarios" con "un desfase administrativo para ensuciar el nombre de los trabajadores".