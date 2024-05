El Consorcio Bomberos del Levante refuerza su plantilla con 22 nuevos efectivos

El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense ha visto reforzada su plantilla con 22 nuevos efectivos tras el acto celebrado en el municipio de Mojácar, que ha albergado la toma de posesión de los bomberos que se incorporan a la prestación de este servicio en el Levante Almeriense, Almanzora, Los Vélez y Níjar.

En el acto han participado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, así como el alcalde anfitrión, Francisco García; la presidenta del Consorcio, Rosa María Cano y el jefe del Parque de Bomberos, Francisco Flores, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Además, los familiares de los nuevos efectivos, los compañeros del Consorcio, alcaldes y concejales de la comarca, así como los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y Ana Lourdes Ramírez han asistido a este emotivo acto y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte.

El presidente de Diputación se ha mostrado "emocionado" de participar en la toma de posesión. "Este acto me llena de orgullo porque me emociona ver a 22 luchadores cumplir sus sueños y poder compartirlos hoy aquí con vuestras familias", ha manifestado.

García ha destacado la importancia para la provincia y las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez la labor de los bomberos, que desempeñarán su labor y reforzarán "un servicio tan básico como importante para la seguridad y bienestar de los almerienses".

Además, ha recordado que "las tres comarcas en las que vais a trabajar han pasado de tener 17 bomberos en plantilla en 2017 a contar con 68 profesionales que, desde hoy, velaréis por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas"."Estoy seguro de que los 68 bomberos del Consorcio del Levante vais a trabajar unidos como una familia y vais a seguir haciendo de este consorcio un referente para la provincia de Almería. Para la Diputación Provincial es una prioridad nuestra implicación con el Servicio de Extinción de Incendios en los 103 municipios", ha añadido.

APERTURA DEL RETÉN DE NÍJAR

El presidente de la Diputación ha indicado que esta promoción va a iniciar nueva etapa con la apertura de un retén en Níjar "con el que la Diputación acercará más aún este servicio al municipio más extenso de la provincia".

Asimismo, ha destacado que "la Diputación de Almería es la única de toda Andalucía que no le cobra a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por prestarle este servicio y que, además, garantiza la prestación de este servicio en los 103 municipios de la provincia de Almería".

El alcalde de Mojácar, por su parte, se ha mostrado "orgulloso" de que el municipio pueda ser anfitrión de un acto "tan importante para la provincia y ha dado la bienvenida a autoridades, bomberos y familiares".

Tras jura de los 22 efectivos de su nuevo cargo, la presidenta del Consorcio ha resaltado el gran trabajo que realizan para dar respuesta de 180.000 habitantes y en verano más de 350.000.

Rosa María Cano, se ha dirigido a estos nuevos miembros de la gran familia de los Bomberos del Levante: "El esfuerzo ha merecido la pena. Tras tres meses habéis adquirido la experiencia y el conocimiento para afrontar difíciles situaciones. Os tengo que pedir no que seáis buenos bomberos, sino los mejores. Para ello es fundamental que os forméis de forma continua en toda vuestra nueva carrera", ha manifestado.

Del mismo modo, el jefe del Parque Francisco Flores, ha valorado la labor que realizan los efectivos de un consorcio que cuenta con 68 miembros. "Quiero destacar el esfuerzo económico que nuestro Consorcio ha realizado para brindarles esta formación. No solo hemos invertido en su capacitación, sino que también hemos apostado por su éxito continuo", ha expresado.

Además, ha asegurado que "ser bombero no es solo un trabajo, es cumplir una labor social desinteresada, llena de la mayor voluntad, con lo mejor que tiene el ser humano para hacer las cosas y además con profesionalidad. Repito, bombero no es un trabajo, es vocación. No se puede cumplir con una labor como la nuestra, si no se tiene el coraje y la convicción de intentar siempre garantizar el bienestar colectivo de nuestros ciudadanos, aunque muchas veces para ello tengamos que arriesgar nuestras vidas".