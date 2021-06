El Constitucional niega la reintegración de Teresa Rodríguez en Adelante de forma cautelar

El Tribunal Constitucional ha denegado la reintegración cautelar de Teresa Rodríguez y ocho de sus diputados afines en el grupo Adelante Andalucía, del que fueron expulsados a petición de IU y Podemos. Lo que ha denegado la Sala Primera del Alto Tribunal es suspender, como pedía Rodríguez, el acuerdo de la Mesa del Parlamento autonómico, que contó con el aval de PSOE, PP, Ciudadanos Vox y Adelante y que convirtió a la líder anticapitalista y ocho de sus compañeros en diputados no adscritos.La petición estaba incluida en el recurso de amparo impulsada por los nueve parlamentarios y formaba parte de las medidas cautelares reclamadas por Rodríguez y los suyos. Después de admitir el recurso a trámite, el Constitucional rechazó las medidas cautelarísimas y ahora, en un auto fechado el 21 de junio hace lo mismo con las cautelares, que eran básicamente las mismas.

El Parlamento y la Fiscalía del Tribunal Constitucional habían mostrado su negativa a revertir los acuerdos de forma transitoria hasta que llegase la sentencia y ahora el Tribunal hace lo mismo. El argumento consiste en que conceder las cautelares supondría “entrar en el examen anticipado de la cuestión de fondo”. Como recuerdan los magistrados, los propios recurrentes han puesto de manifiesto que “el análisis que se haga por el Tribunal en la fase cautelar puede resultar bastante aproximado de lo que pudiera ser la resolución final del procedimiento”.

En el auto también niega, como defienden los diputados no adscritos, que la expulsión del grupo Adelante suponga “un daño irreparable” si se les concede el amparo cuando acabe la legislatura. Rodríguez y los suyos afirman que su condición de no adscrito supone un recorte en sus derechos políticos, ya que conculca el derecho fundamental de representación política de aquellas personas que los votaron. A este respecto, el Constitucional afirma que los diputados anticapitalistas “pueden, sin duda, seguir ejerciendo tales derechos representativos en su esencia y, en particular, ejercer su derecho de voto en la Cámara”.

No obstante, el auto recoge que el Alto Tribunal “es consciente” de que el final de la legislatura puede llegar antes de que se resuelva el caso y que “el recurso de amparo sea instado por quienes están investidos por el voto popular (...) aconseja reducir al máximo posible la eventual afectación de sus derechos”. Esto significa que el Constitucional aboga por "adelantar en cuanto sea compatible con la tramitación procesal, el momento de dictar sentencia".