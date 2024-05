Constituida la plataforma reivindicativa para la construcción de las conducciones de la Presa de Siles

Las organizaciones Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han constituido este viernex la plataforma reivindicativa para la construcción de las conducciones de la Presa de Siles, en la que también participan algunas comunidades de regantes y alcaldes de la zona.

Durante la jornada, se han determinado las primeras acciones que se realizarán y que irán desde la presentación de mociones en los ayuntamientos y el Senado hasta recogida de firmas y la petición de reuniones con los ministerios Agricultura y Transición Ecológica."El agua se tiene que poner al servicio de los agricultores y, para ello, lo que se solicita es que se haga una buena gestión de este bien. Porque lo que no puede ser es que las pocas inversiones previstas para la provincia estén aparcadas o, como en este caso, pasen de ser una previsión a eliminarse del Plan Hidrológico", han informado las organizaciones que promueven la plataforma.

Al respecto, han afirmado que en el anterior Plan Hidrológico estaban contemplados 25 millones de euros para la construcción de las conducciones de la Presa de Siles, "que se eliminaron" y que ahora solicitan que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde la plataforma se subrayado que esas conducciones en la Presa de Siles --inaugurada en 2015, aunque no ha entrado en servicio, entre otras cuestiones, por el desacuerdo entre Junta y Gobierno sobre a qué administración correspondía la construcción de las canalizaciones--"son imprescindibles para regar por gravedad, un proyecto totalmente viable y demandado para atender las necesidades de la zona"."Ahora tan solo se prevén once millones para abastecimiento, pero aún están sin ejecutar. Esperamos que no se produzca un agravio comparativo, puesto que en la presa de Rules, en Granada, sí que se han hecho las conducciones necesarias para el riego", han señalado.