El Contenedor Cultural se presenta en febrero con planes para San Valentín y ciclo dedicado a Nicolas Cage

El Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA) abre en febrero el cajón para ofrecer un programa variado con el talento y la calidad como punto en común entre sus espectáculos.

La música de 'Mal Viaje' aterriza en el escenario del Contenedor el día 1 de febrero para hacer disfrutar a su público de una puesta en escena llena de energía y punk oscuro. La banda compuesta por Paul Martín, Alejandro Nilsson, Jakov Majstrovic, y Alejo Lourenço experimenta con sonidos para lograr introducir pequeños atisbos psicodélicos en su primer EP 'Mal Viaje'.

Del punk oscuro se pasará al post-punk de 'Beethoven el perro' el día 8 de febrero. El grupo sale del cascarón en el espacio cultural de la Universidad de Málaga y lo hace acompañado de Avanti Guaracha Dj. Prometen desgarro emocional y tensión rítmica.

Siete días después el punk deja paso al rap en Keep Moving, evento organizado por el colectivo Diáspora y por el que pasarán la agilidad verbal y mental de B Cain, Cee Da Tru, Jazzy O, Lil Jude, Anahí Crucxs, Itscubabro y Tom Aura. Será el tercer jueves de febrero, el día 15, han indicado en un counicado. 'The 59 sound' harán sonar las cuerdas de sus guitarras con fuerza el 22 de febrero, haciendo un repaso por sus anteriores discos, 'Miles Away' y 'Scars', además de versionar temas para trasladar al público al rock alternativo actual en el que la banda trabaja.

Febrero termina igual que comenzó, un jueves. El Contenedor Cultural convierte el día 29 de febrero en un día musical gracias al sonido de 'Conde Cortina' y su propuesta electroacústica instrumental.

La improvisación y la experimentación son la filosofía del conjunto formado por Dani Moreno, Gonzalo Caballero y Víctor Jiménez. Guitarras arabescas, ritmos de hip-hop y sintetizadores se darán cita en la Sala 3 del espacio el último día del mes.

Por otro lado, en el apartado de escénicas ubicado cada miércoles del mes. La compañía de Roger Bernat crea un dispositivo escénico con el público como protagonista de 'Desnonissea' una perfomance que pisa el césped del Contenedor el 7 de febrero a partir de un guion/poema de Nuria Martínez Vernis y Oriol Sauleda sobre odiseas y desahucios. 'Tu hermosura' es la historia de Rosita, que se prepara para iniciar el camino que le llevará hasta su amado. Esa es la premisa, lo que luego ocurra se descubrirá el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín y con la mirada de Migue López detrás. Teatro contemporáneo para enamorados o no.

Termina la programación de escénicas con una propuesta precisamente sin terminar, un work in progres, que llega desde San Sebastián. Ion Estala y Iosu Yeregui admiten que "se arrepienten" a través de la danza, la performance y lo audiovisual 'Me arrepiento' se sube al escenario el 21 de febrero.

Las entradas tienen un coste de tres euros y pueden adquirirse tanto en la web de Wegow como en taquilla una hora antes del espectáculo, han recordado. 'CICLO: NICOLAS CAGE'

Por otro lado, también febrero traerá un ciclo dedicado a Nicolas Cage. Cuatro largometrajes del mítico actor ocuparán los martes de febrero comenzando con 'Mandy' el 7 de febrero, 'PIG' un martes después, día 13. 'Kick-Ass' tomará el relevo el día 20, película donde Cage estuvo acompañado por una jovencísima Chloë Grace Moretz. El ciclo concluirá el martes 27 de febrero con 'Adaptation. El ladrón de orquídeas' de Spike Jonze.

Las sesiones de cine comenzarán a las 19.00 horas. Las películas se exhibirán de manera gratuita en versión original subtitulada y la entrada será libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

Isa Nieto, Alba Zapata, María Carrasco, Natacha Bustos, Carmen Carnero, José Pablo García, Pepo Pérez, Quan Zhou, Fran Bravo, Juanjo Caballero Cerbán, Víctor Marín, Javi Verdugo, Ananda Arán, Carlota Martínez-Pantoja, Antonio Bravo, Estudio Santa Rita, Javier Espila, Raúl Guerra, Omar Janaan, Luis Ruiz Padrón, Pedrita Parker, Crisbel Robles y César Tezeta son los 23 artistas que conforman Aliquindraw.

La exposición aúna los mercados del videojuego, el cómic, la animación, la publicidad, el tatuaje y el editorial con la ilustración como punto en común. Puede visitarse hasta el 22 de febrero en el horario habitual de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 en la sala de exposiciones Espacio Cero, en Bulevar Louis Pasteur, 23.