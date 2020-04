La Federación de Empresarios de la Construcción reclama más material de protección

La Federación de Empresarios de la Construcción (Fadeco) ha asegurado que este lunes un porcentaje elevado de empresas del sector de la Construcción en Andalucía, cercano al 75%, ha retomado su actividad, aunque con distintos niveles de intensidad en función de las circunstancias de cada una. Y añade que el nivel normal de actividad en la construcción llegará a comienzos de la próxima semana.

En esta primera etapa de la reactivación de las obras, las empresas están centradas en la correcta planificación del regreso, sobre todo en la prevención, al que están dedicando "importantes esfuerzos" de cara a evitar el inicio de obras que no cumplan con las medidas de seguridad dictadas por las nuevas recomendaciones y directrices consensuadas por empresarios y sindicatos.

Fadeco lamenta que el abastecimiento de equipos de protección individual, fundamentalmente guantes y mascarillas, aún no está resuelto, cuestión que preocupa especialmente a las empresas en la medida en que, para garantizar una mínima continuidad en la actividad, será necesario el suministro de una importante cantidad de este material, dado que "en la construcción no siempre es posible mantener la distancia mínima de seguridad". Fadeco demanda a la Administración que sea sensible con el sector y facilite el acceso a estos elementos tan importantes.

Fadeco añade que, de acuerdo con la información de la que se dispone, este lunes no se han producido en el incidencias destacables y recalca que "el sector ha regresado al tajo de forma responsable".

La patronal insiste en aconsejar a los empresarios que analicen en profundidad las guías y recomendaciones publicadas, y reinicien la actividad en la obra de forma gradual y, sobre todo, segura.

Por último, sin perder de vista la amenaza la sanitaria, recomienda que tomen conciencia de la necesidad de resistir en las nuevas circunstancias, de adaptarse y de reflexionar sobre el papel que habrán de jugar en el nuevo escenario de reconstrucción de la economía andaluza, para el que afirman estar “preparados y firmemente comprometidos”.

Fadeco concluye que es imprescindible la máxima colaboración de las Administraciones Públicas en general de cara a agilizar los trámites administrativos y para lograr "la imprescindible reactivación de la licitación pública" con vistas a una rápida regeneración del empleo perdido y acelerar, de este modo, la recuperación económica de Andalucía.