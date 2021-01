Coronavirus Andalucía: la bajada de contagios no evita que Juanma Moreno insista en poder confinar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha observado este jueves "con expectación y con esperanza" que el número de contagios de Covid-19 en Andalucía "va bajando" de manera progresiva si bien cree que es pronto para determinar si se ha "doblegado la curva", toda vez que augura unos "diez o doce días muy duros" en relación a las hospitalizaciones, por lo que ha insistido nuevamente en que el Gobierno central le dé la competencia para decretar el confinamiento domiciliario y actuar así en determinados municipios o regiones.

"Tenemos que esforzarnos al máximo para que el sistema sanitario no colapse", ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde ha avanzado que el número de contagios notificados este jueves desciende hasta los 3.676, lo que "nos da luz y esperanza" frente a los "casi 8.000 contagios que teníamos hace unos días", puesto que la reducción se ubica casi "en la mitad".

No obstante, ha advertido de que "eso no significa que la presión hospitalaria vaya a desaparecer" sino que, todo lo contrario, va a ser "creciente" como consecuencia de los positivos registrados en los días anteriores.

Aún así, cree que "a día de hoy" resulta "posible" evitar la saturación de hospitales que se ha visto en otras regiones o países como Portugal, donde los sistemas sanitarios se han visto "claramente superados" por la pandemia.

Nuevo intento por cambiar el toque de queda

De cara al Consejo Interterritorial, el presidente de la Junta ha aclarado que Andalucía no renuncia "en absoluto" a solicitar más competencias para la gestión de la pandemia que le permita adelantar el 'toque de queda' a las "ocho o siete de la tarde" así como establecer confinamientos domiciliarios en determinados municipios y comarcas, lo que daría lugar a una recuperación "muchísimo más rápida".

"Creo que el Gobierno de España les está haciendo un flaquísimo favor a la lucha contra la pandemia al no capacitar a las comunidades autónomas con el instrumento importantísimo del toque de queda y del confinamiento domiciliario", ha expresado Moreno, quien cree que ese "gravísimo" y "enorme error" que achaca a la "intransigencia" del Ejecutivo central se valorará en los próximos meses.

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz continuará insistiendo en dotarse de más herramientas para la gestión de la pandemia en caso de que no se les entregue incluso una vez termine esta tercera ola. "Si el Gobierno no quiere estar a nuestro lado, que no nos ponga problemas", ha recalcado antes de asegurar que él asume el "desgaste" que supone adoptar medidas "difíciles" pero sin "palos en las ruedas".

Balance del coronavirus en Andalucía

Andalucía suma este 28 de enero, un total de 3.676 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, que son 2.950 menos de los registrados el día anterior y 3.733 menos que los 7.409 positivos contabilizados hace siete días, según los datos avanzados por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

La comunidad ha registrado 82 muertes más en 24 horas y su tasa de incidencia acumulada ha descendido a 877,58 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 38 menos que los 915 de la víspera.

Además, los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 han sumado este jueves su vigésimo sexta jornada consecutiva de subidas hasta los 4.417, que son 149 más que este pasado miércoles, mientras que los pacientes que se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 624, 18 más que en la víspera.