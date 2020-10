Coronavirus en Andalucía: habrá medidas de restricción en Jaén si las cifras siguen subiendo

"Cualquiera que me dé cifras como Granada, con una subida exponencial y sin que haya control, no me temblará la mano en absoluto para tomar las medidas oportunas, aunque sean drásticas. Igual que cerré Granada, cerraré Sevilla o Jaén", ha manifestado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Aguirre ha apuntado que entre este lunes y el martes los equipos técnicos de las delegaciones territoriales realizarán distintas propuestas para Jaén capital y las localidades sevillanas de Estepa y Pedrera, además de Cuevas de San Marcos (Málaga).

A 19 de octubre, la Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, Jaén cuenta con 8.607 casos positivos, 212 más en las últimas 24 horas.

Las hospitalizaciones suman un total de 1.202 desde que comenzara la pandemia, 7 más que las notificadas en las últimas 24 horas, de los que 124 pacientes han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos. A día de hoy, Jaén cuenta con 145 hospitalizaciones de los cuales 19 precisan UCI.

El número de fallecidos se sitúa en un total de 236, 2 nuevas víctimas mortales desde el día de ayer. Por último, el número de curados aumenta en 15 pacientes lo que hace un total de 3.578 altas desde que comenzara la pandemia.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Sanidad el informe con los brotes en la comunidad autónoma. En el caso de Jaén, hay un brote en la Residencia Sanitas de Linares con 12 casos (9 residentes y 3 trabajadores). Además, en el Centro de Discapacitados Zaytum de Linares hay 12 casos confirmados.

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.398 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 188 se encuentran en UCI. En este sentido, Jaén cuenta con 145 hospitalizaciones de los cuales 19 han precisado UCI.

La provincia de Jaén suma 212 nuevos positivos y sitúa la cifra en 8.607 desde que empezara la pandemia. Suma 15 nuevos curados y ya son 3.578 los pacientes dados de alta. Por último, los ingresos aumentan con 7 hospitalizaciones siendo ya 1.202 desde que empezara la pandemia.

Coronavirus en Andalucía

Los casos activos de coronavirus en Andalucía son 44.064, superando al número de personas que han superado la enfermedad en cuatro de las ocho provincias. Solo Almería y Málaga tienen más personas curadas de Covid-19 que casos activos. Este dato se obtiene al restar los casos detectados por PCR en los últimos 14 días al número total de fallecidos, más las personas que han recibido el alta.

Estas personas, que actualmente están aisladas en Andalucía siguiendo cuarentena (44.064) están repartidas por provincias de la siguiente manera: Almería 2.331, Cádiz 4.878, Córdoba 6.125, Granada 9.719, Huelva 1.486, Jaén 4.973, Málaga 8.162 y Sevilla con 13.823 personas.

Con la comunicación de 1.695 diagnósticos nuevos por PCR, la tasa de crecimiento del contagio del coronavirus en Andalucía es del 1,78%.