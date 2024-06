Crespo reprocha a Ribera la ley del "sólo sí es sí" y le acusa de reducir el feminismo a los "golpes de pecho"

La número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha lamentado este sábado en un acto público en Mojácar (Almería) las palabras de la candidata socialista Teresa Ribera, haciendo referencia a las mujeres y a la ultraderecha, y ha señalado que "el feminismo no es darse golpes de pecho" sino defender a las mujeres "poniendo pie en pared para parar la ley que más daño ha hecho a las mujeres en nuestro país y que no es otra que la Ley del Sólo Sí es Sí", reformada gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP no apoyado por Unidas Podemos.

Crespo ha subrayado que "frente a la crítica y la mentira permanente del PSOE, el Partido Popular plantea propuestas para las mujeres del siglo XXI". En este sentido ha remarcado su compromiso de trabajar para sacar adelante un Estatuto de la Mujer Rural y del Mar en Europa, tal y como ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno; y apostar por una Ley de Conciliación a nivel europeo, "la mejor política que se puede llevar a cabo para las mujeres y sus familias".

La candidata del PP ha defendido también cómo en Almería se aprovecha cada gota de agua para generar empleo y riqueza, y para dar de comer a Europa con frutas y hortalizas de gran calidad y sostenibles, por ello se ha comprometido a que la primera iniciativa que llevará a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo será pedir al Gobierno de España que haga las desaladoras en el Levante almeriense "de una vez por todas, porque son de su competencia y porque no se puede desdeñar ninguna fuente hídrica en la tierra más seca de Europa".

Durante su intervención, la Crespo se ha referido también a la importancia que estas elecciones tienen para los jóvenes y ha recordado como Feijóo se ha comprometido a eximir del pago de impuestos a los jóvenes en los primeros años de su vida laboral para que puedan dedicar ese ahorro al acceso a su vivienda, ampliar su formación o tener su primer hijo.

Por último, se ha referido a la Ley de Amnistía y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez busque únicamente "crear muros y separar a los españoles" entre los que están en contra o a favor de dicha medida en favor de los dirigentes y ciudadanos de a pie condenados por el proceso independentista catalán de 2017."El próximo 9-J le vamos a decir a Pedro Sánchez en las urnas que no estamos de acuerdo con sus políticas, que no estamos de acuerdo con su decisión de vender España por 7 votos sólo con el fin de mantenerse en el poder. Estamos ante un gobierno agotado, y frente a eso tenemos que apostar por el Partido Popular y por Feijóo, por la igualdad entre españoles, por una Andalucía que no esté infrafinanciada, por un país en el que se bajen impuestos, por un Gobierno que defienda las políticas hídricas. Por eso os animo a votar al PP y a no desaprovechar esta oportunidad única de enseñar a Pedro Sánchez la puerta de salida", ha concluido.

Por su parte, la diputada nacional del PP Maribel S. Torregrosa ha afirmado que es "un privilegio para la provincia" contar con Carmen Crespo como número 2 al Parlamento Europeo, "una mujer a la que avalan sus años de gestión y su compromiso con Almería allí donde ha gobernado", por lo que ha pedido a los mojaqueros que "el 9-J no desaprovechen la oportunidad y voten al PP para que vuestra voz se oiga en Europa con Carmen Crespo, que será vuestra aliada en Bruselas".

Torregrosa ha señalado a los vecinos de Mojácar la trayectoria de Teresa Ribera, "la ministra de transición a la ruina, que es lo que ha traído al Levante español, recortando el trasvase Tajo-Segura únicamente por criterios políticos e ideológicos"."El 9-J tenemos la oportunidad de decir alto y claro en las urnas que no estamos de acuerdo con las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez, ni con el castigo permanente a la provincia, que estamos en contra de la Ley de Amnistía, la ley de la infamia", ha dicho.

Por último, el alcalde de Mojácar, Francisco García, ha agradecido a Crespo todo lo que ha hecho por Mojácar como consejera de Agricultura y ha defendido que "el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido más en Mojácar en solo cinco años, que los Gobiernos socialistas en casi 40 años".

Ante sus vecinos, el primer edil ha recordado que Mojácar cuenta hoy con un intercambiador de autobuses, un nuevo centro de salud, el cauce del río Aguas limpio y muy pronto contará con la variante del frente costero que será realidad el año que viene". Por ello, porque a Carmen Crespo y al PP le avalan su gran gestión, ha pedido el voto a los mojaqueros y les ha llamado a la movilización el día 9-J.