La 'Crida' tendrá"un gesto de cariño" hacia las víctimas y afectados por el incendio de Campanar

La 'Crida', el acto con el que se inician oficialmente las Fallas y que se celebrará el próximo domingo en València tras haber sido suspendido el pasado fin de semana por el luto oficial decretado tras el incendio de Campanar en el que murieron diez personas, tendrá en "un gesto de cariño" para los fallecidos y las personas que han perdido su vivienda en este siniestro.

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, preguntada por la celebración de la 'Crida' tras conocerse que tendrá lugar el próximo fin de semana."La 'Crida' tendrá elementos de alusión, de respeto y de cariño a las víctimas", ha señalado la responsable municipal tras asistir al acto de rotulación de una plaza de la ciudad que se ha dedicado a la Policía Nacional.

Catalá, que ha dicho que es "oficial que la 'Crida' va a ser el próximo domingo", ha apuntado que será un acto "de carácter festivo, pero con todo el respeto del mundo y el cariño a las personas que han padecido durante los últimos días" por el suceso de Campanar.

Preguntada por si la 'Crida' será un acto institucional del Ayuntamiento de València en recuerdo de las víctimas del incendio de Campanar, Catalá ha dicho que no y ha precisado que si hubiera una convocatoria de ese tipo sería "a futuro" y "hablando siempre con las familias de las víctimas"."Es cierto que en el marco de la 'Crida' los falleros quieren hacer un gesto de cariño, pero no es un acto institucional", ha dicho, a la vez que ha reiterado que si lo hubiera será"en el futuro" y "siempre contando" con las familias de los fallecidos, con "su criterio y su voluntad"."Lo que haga el Ayuntamiento de València va a estar siempre hablado con las familias de las víctimas. La 'Crida' tendrá un recordatorio, un momento de generosidad, de cariño, pero no es como un acto institucional. Si se programa alguno, no ahora que es un momento delicado, será hablado y trabajo con las familias, que quieren privacidad y silencio", ha agregado la alcaldesa.

La primera edil ha comentado que este miércoles "los miembros de la directiva de la Junta Central Fallera (JCF) se han reunido y han reprogramado el calendario" de actos falleros, suspendido por el luto oficial decretado tras el incendio de Campanar, "para, poco a poco y con tranquilidad recobrar la normalidad".

Asimismo, ha añadido que el próximo viernes, 1 de marzo, tendrá lugar la primera 'mascletà' del calendario oficial de Fallas y ha apuntado que el domingo se desarrollarán también todos los eventos que se realizan habitualmente el día de la 'Crida'."HAN SIDO EJEMPLARES"

María José Catalá ha reiterado su agradecimiento a las Falleras Mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García, y a sus cortes de honor, así como a la Junta Central Fallera, a los presidentes de todas las comisiones falleras, y a todos los falleros y falleras por su respeto al luto acordado tras el suceso de Campanar."Han sido ejemplares con la semana de silencio, de duelo, de solidaridad que han manifestado", ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que "ha sido espectacular" contar con un "colectivo fallero" que se ha ofrecido a hacer lo que fuera necesario en apoyo afectados.

Así, ha valorado su "paciencia, su prudencia, su silencio y su solidaridad" y ha dicho que esta última ha quedado "reflejada en miles de casales que en este momento tienen donaciones" recogidas. "Quieren hacer gestos y se están trasladando al Ayuntamiento", ha expuesto.