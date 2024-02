Cruz Roja reconoce a empresas y entidades por su colaboración en programas de inserción laboral

Cruz Roja en Jaén ha reconocido este jueves a empresas y entidades de la provincia que se han distinguido en el último año por colaborar con la organización en el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad a través de diferentes iniciativas y proyectos de inserción laboral.

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja) ha acogido un acto, al que han asistido el presidente de la entidad, Jerónimo Vera; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; las delegadas territoriales de Empleo e Inclusión Social, Ana Mata y Ángela Hidalgo, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, así como alcaldes y responsables municipales de la provincia.

Según los datos aportados por Cruz Roja, en 2023 firmó 778 alianzas de colaboración con 228 empresas en distintas iniciativas en toda la provincia. Además, 149 empresas contribuyen como socias de la institución a sostener los diferentes proyectos con los que apoya a la población más vulnerable, como personas paradas de larga duración, mujeres en dificultad social, inmigrantes o jóvenes.

Se han atendido 6.160 mujeres y hombres desde el área de empleo ofreciéndoles alguna respuesta como información, asesoramiento, activación y motivación para el empleo, recursos sociolaborales, empoderamiento digital, acompañamiento en la inserción, etcétera. De estas personas, 881 han logrado tener una oportunidad laboral. "La responsabilidad social de las empresas se puede materializar en muchos contextos y de formas distintas: colaborando en formaciones, en actividades de orientación laboral o a través de la intermediación de ofertas de empleo", ha explicado el director provincial del plan de empleo de Crzu Roja en Jaén, Antonio Hernández.

Ha resaltado, además, que la colaboración con la ONG conlleva "un beneficio social para las propias empresas", de modo que, por ejemplo, participa en sus procesos de selección de personal, "facilitando que se presenten a ellos personas formadas específicamente para los puestos ofertados, a la vez que se contribuye a la inserción laboral de personas con más dificultades".

En este contexto, Cruz Roja ha entregado estos reconocimientos, tanto a pequeñas y medianas empresas como a multinacionales con presencia en la provincia. Se trata de una iniciativa que promueve el proyecto 'Reto Social Empresarial para la inserción laboral: Alianzas', financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo y que también cofinancia la Diputación de Jaén.

MULTIPLICAR EL IMPACTO

El objetivo es mostrar la importancia de las alianzas con el tejido empresarial y con otros agentes sociales para multiplicar el impacto social de la actividad voluntaria. Así, ha entregado una figura conmemorativa por su "compromiso social" en la creación de "oportunidades que cambian vidas". En concreto, ha sido para la administración número ocho La Mona de Jaén, Alvic, Biscuter, Caja Rural, Carrefour Jaén, Clece, Jabalcuz, Leroy Merlin, Macrosad, McDonald's y Sesé Integra.

Además, ha habido dos reconocimientos colectivos a las empresas impulsoras de las iniciativas solidarias 'Un sueño, una oportunidad'--Diputación de Jaén, Banco Santander, Hotel HO, Nova eventos, Construcciones Calderón, Vialterra, Jaén Estudio, Gcp Media y Mc Donald's-- y la I Feria de Empleo y Formación -- Diputación, Caja Rural, Clece, 1,2,3 Emprende y Fundación Fulgencio Meseguer--.

El presidente de la Diputación, una de las entidades reconocidas, ha ha elogiado la labor de Cruz Roja y ha destacado la cooperación que "desde hace tiempo" mantiene con esta entidad, además del trabajo de la administración provincial en materia de políticas sociales y ayuda al desarrollo."Somos conscientes de que si Cruz Roja no existiera, habría que crearla. Lo decimos porque conocemos su trabajo, que realiza no solamente en la provincia de Jaén sino en todo el planeta para llegar a rincones de África y otros continentes a los que nosotros solos no podríamos llegar, en esa actitud de solidaridad con esos territorios que han sufrido desastres, terremotos o situaciones de guerra", ha dicho.

BUENA GESTIÓN

Tras considerar que la ONG es "garantía de buena gestión", Reyes ha resaltado que en su labor para la inserción laboral de personas con dificultades son necesarias firmas y entidades colaboradoras. Así, "más allá de su contribución al desarrollo social y económico" de Jaén, "demuestran su compromiso social" y solidaridad, contribuyendo "a una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, más humana y, en definitiva, mejor".

Una de ellas es la Diputación de Jaén, que "colabora desde hace muchos años en algunas de las múltiples iniciativas lideradas por Cruz Roja" tanto en España como en el extranjero. Ha aludido, por ejemplo, a proyectos para luchar contra la discriminación; mejorar las condiciones sanitarias y alimentarias en países como Nepal, Ecuador, Palestina, Ucrania, Turquía o Siria; reformar los centros de esta entidad en Úbeda y Jaén o realizar programas de inclusión social y económica de jóvenes.

A este fin, al que la Diputación de Jaén ha destinado unos 700.000 euros en los últimos años, se suma "el reconocimiento público" que le hizo en 2023 al concederle uno de los Premios de la Provincia. Reyes ha puntualizado que este respaldo se enmarca en el trabajo que la Administración provincial realiza en materia de solidaridad y ayuda al desarrollo, al que en 2024 dedicará 794.000 euros.

Esta partida forma parte del presupuesto que invertirá este año en políticas sociales y de bienestar social e igualdad, que ascenderá a más de 94 millones de euros. "Con él se prestarán servicios tan importantes como la Ayuda a Domicilio, el tratamiento a familias con menores, ayudas económicas familiares, emergencia social o el programa de alimentación infantil, entre otros", ha desgranado.

TRABAJO IMPRESCINDIBLE

El subdelegado ha coincidido en subrayar "el trabajo imprescindible de Cruz Roja y la responsabilidad social de los empresarios jiennenses" para facilitar la integración social y laboral de las personas más desfavorecidas, "creando una provincia más próspera y solidaria". "La colaboración conjunta y la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo son herramientas imprescindibles para un progreso social que blinde la confianza de la sociedad en las capacidades de las personas ante el empleo, independientemente de su sexo, edad u origen", ha asegurado.

Igualmente, Fernández ha indicado que el programa que lidera Cruz Roja ayuda al desarrollo del empleo y, en consecuencia, al progreso de la economía. Junto a ello, ha valorado "el rol esencial de las empresas, de autónomos y de emprendedores, que son generadores de empleo". "Gracias a ellos, la recuperación económica en nuestro país se fortalece día a día. Las empresas que se comprometen con la contratación inclusiva, como las reconocidas por Cruz Roja, tienen un valor aún mayor", ha manifestado.

OPORTUNIDADES PARA TODOS

Por su parte, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha reiterado "el compromiso para sumar junto a la entidad a la hora de ayudar a llegar a la meta del empleo, al igual que a las empresas colaboradores que han recibido este reconocimiento". "Son ejemplos de esfuerzo de implicación para dar oportunidades a todos", ha asegurado.

En el mismo sentido, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha valorado la labor de Cruz Roja y de las empresas reconocidas. "Merecen un reconocimiento y aplauso porque son los protagonistas y quienes han hecho posible la gran labor que han ejercido a lo largo de 2023", ha afirmado Hidalgo.