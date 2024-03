Cuenca (PSOE) pide no "convertir toda la Avenida del Conocimiento" en zona azul

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha exigido este jueves a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que "dé marcha atrás de manera inmediata a la decisión de convertir toda la avenida del Conocimiento en zona ORA".

Según ha indicado el PSOE en una nota, así fue anunciado "hace unas semanas" en la Junta Municipal de Distrito Genil, "tal y como consta en su acta", por lo que el exalcalde socialista ha acusado a Carazo de haber tomado "una medida incomprensible" y "de espaldas a miles de trabajadores que ya han comenzado a movilizarse para protestar contra una decisión que "sólo tiene el objetivo de recaudar".

En este contexto, Cuenca se ha reunido este jueves con representantes de los comités de empresa de Rovi, Genyo, T-System o Vircell, empresas instaladas en esta zona del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), quienes, según ha detallado el PSOE, han trasladado su malestar por "una decisión que no comprenden, ya que en esta avenida no hay problemas de estacionamiento, no hay necesidad de rotación, ni es una calle de servicios". Los trabajadores han anunciado una campaña de recogida de firmas.

Al respecto, Cuenca ha reiterado al gobierno local que dé marcha atrás "a una decisión que sólo responde al intento del PP de cuadrar los presupuestos de 2024 y que dejan patente una incapacidad de gestión absoluta"."Han subido el IBI, el autobús público, la tasa de basura y ahora quieren que Granada entera sea zona azul en un ejemplo más de lo mal que gestiona el PP la economía de la ciudad", ha aseverado el portavoz socialista.

Además, ha criticado que esta zona azul se haya incluido en los presupuestos de 2024 "de espaldas" al PTS y a los cientos de trabajadores del mismo "a los que Carazo quiere hacer pagar por estacionar sus vehículos".

El portavoz socialista ha señalado que la concejala de Movilidad de Granada, Ana Agudo, hace un año "como máxima responsable del PTS", pidió al entonces gobierno local "protección para los trabajadores" cuando "se planeó llevar allí el mercadillo, para ahora, meses después", ha proseguido Cuenca, "gastarles esta jugada imponiendo en toda la Avenida del Conocimiento el pago por aparcar en la calle".