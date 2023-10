DES2024 se pone en marcha con las tecnologías exponenciales como protagonistas

Las tecnologías exponenciales conquistarán Málaga en 2024 con la celebración de la octava edición de DES-Digital Enterprise Show. El evento multiespecialista sobre soluciones digitales exponenciales desembarcará de nuevo en la capital de la Costa del Sol, del 11 al 13 de junio de 2024, "con el propósito de guiar a las empresas, pymes y administraciones en su camino hacia la digitalización definitiva para ser más competitivas".

Bajo el eslogan 'Feel the Exponential Intelligence', DES2024 quiere poner en valor "la convergencia entre el potencial de las tecnologías exponenciales, lideradas actualmente por la Inteligencia Artificial, y las capacidades del talento humano".

Así, la cumbre realzará las sinergias creadas a partir de estos dos factores, que han inducido a la mejora de la optimización de la experiencia de cliente, de las operaciones, y del desarrollo de nuevos modelos de negocio, han indicado desde la organización en un comunicado.

La directora de DES2024, Sandra Infante, ha destacado que "venimos de años en los que las empresas han evolucionado digitalmente a gran velocidad, incorporando tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Analítica de Datos y Computación Avanzada; y soluciones de Multicloud, Blockchain, Ciberseguridad o Realidad Virtual o Aumentada, entre otras"."En consecuencia, --ha agregado-- el próximo paso, y lo que abordaremos en DES, es cómo integrar y gestionar tales herramientas de una manera inteligente con el objetivo de ser más eficientes y competitivos en cada mercado".

Así, más de 17.000 directivos de todo el mundo se reunirán en DES - Digital Enterprise Show con el propósito de buscar un socio tecnológico y descubrir las estrategias digitales que les ayudarán a mejorar sus procesos y áreas de negocio.

Por su parte, más de 400 firmas expositoras son las que se ocuparán de ofrecer todas las innovaciones vinculadas a las tecnologías disruptivas, con el propósito de cumplir con las exigencias de la demanda de hoy en día.

DIGITAL BUSINESS WORLD CONGRESS

De igual modo, en el marco de DES2024 tendrá lugar una nueva edición de Digital Business World Congress, el foro tecnológico de referencia europea, "que congregará a grandes gurús de la industria los cuales desvelarán cómo serán los siguientes pasos en términos de evolución digital".

En concreto, el congreso recibirá a más de 450 expertos internacionales, que compartirán su conocimiento, casos de éxito e inspiraciones en una agenda muy detallada y orientada los sectores de la Banca, Industria Manufacturera, Salud, Movilidad, Retail, Turismo, Energía y, como novedad, Entretenimiento.

En total, serán más de 375 sesiones en un programa que se completa con ocho foros verticales, y agendas enfocadas a cada perfil profesional.

Entre las voces que han pasado por los escenarios de Digital Business World Congress están Barack Obama, 44 presidente de los Estados Unidos de América; Gunter Pauli, creador del concepto de 'Economía Azul'; Nina Schick, experta en IA generativa y asesora del mandatario Biden, o Jerome C. Glenn, Consejero Delegado del think tank The Millennium Project, y consultor independiente del Banco Mundial y de la ONU.

Con la organización de DES2024 por tercer año consecutivo en Málaga, la ciudad "se afianza en la agenda de eventos tecnológicos mundiales". Además, han asegurado, "se consolida como un 'hub' de innovación en el que el talento, la investigación y la promoción de la digitalización se unen para acelerar el conjunto industrial".

Así, la cumbre seguirá con su compromiso de apoyar a Málaga "en este centro neurálgico de referencia en tecnologías exponenciales con la celebración de actividades paralelas para dar a conocer las posibilidades de desarrollo que proporciona la capital de la Costa del Sol a los directivos globales".