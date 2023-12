La DO Sierra Mágina prevé cerrar la campaña con unas 9.000 toneladas de aceite de oliva, "mínimo histórico"

La Denominación de Origen (DO) Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, prevé cerrar la campaña 2023-2024 con una producción de "en torno a 9.000 toneladas de aceite de oliva".

Esta cifra, barajando un 20 por ciento de rendimiento final, supondría "un nuevo mínimo histórico", según han indicado a Europa Press desde la entidad, en la que, al igual que en el resto del sector, se deja sentir la sequía y va camino de enlazar dos malas cosechas seguidas.

En los municipios amparados por la DO, ya se ha superado el 65 por ciento de la recolección, con alrededor de 28.000 toneladas de aceituna recogidas. La expectativa de cierre se sitúa en torno a 45.000 toneladas de aceituna --una cifra inferior a la campaña 2022-2023, que cerró en 49.500 toneladas--, que se traducirían en los citados en torno a nueve millones de kilos de aceite.

Junto a ello, desde la Denominación de Origen Sierra Mágina se ha aludido a la elaboración de 100.000 kilos de aceites de cosecha temprana por parte del 80 por ciento de las entidades inscritas en el Consejo Regulador.

Además, ha subrayado su "apuesta por la calidad a pesar de la complicada campaña", algo que reafirmó en la reciente presentación de los primeros virgen extra (AOVE) en un acto celebrado en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja).

El presidente de la DO Sierra Mágina, Salvador Contreras, puso de relieve que "la calidad no se improvisa", "requiere de mucho esfuerzo, desde los agricultores, almazaras, cooperativas y de los técnicos de la DO" y "en Mágina se sigue trabajando para su máxima consecución".

A la espera de confirmar las previsiones sobre esta cosecha, apuntó que los datos de producción de la pasada fueron los más bajos de la historia de la Denominación. Por contra, valoró que durante 2022 se logró"la máxima comercialización de aceite virgen extra envasado con 2.780.000 litros".

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina fue reconocido en 1995. Ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar, con unos 13.000 olivareros censados, en 15 términos municipales y la variedad picual es la principal.

Cuenta con 50 marcas de AOVE amparadas por su certificación. Sus aceites son muy frutados, con picor y amargor equilibrados, destacando notas de tomate, higuera y verde hierba.