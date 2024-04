Daniel del Toro presenta su primera obra 'Fast Food sin complejos' en la Feria del Libro de La Rinconada

El cocinero Daniel del Toro ha presentado su primer libro 'Fast Food sin complejos' en la Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla) celebrada en Estación de las Letras. La obra ofrece 45 recetas rápidas para comer sano dirigidas a todas aquellas personas que no tienen o no desean pasar mucho tiempo en la cocina.

Al acto de presentación han acudido la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega; el delegado de Agroindustria del municipio, Manuel Coronel, y la editora del libro María José Andrade, ésta última encargada de dirigir el encuentro, según ha comunicado el Ayuntamiento de La Rinconada en una nota de prensa.

Por su parte, Raquel Vega ha señalado que "es un placer contar con este chef, que tan vinculado está al municipio y que ha participado y vuelve a participar en la Fiesta de la Patata que se celebra este sábado. "Este libro viene de un gran cocinero que se preocupa por la alimentación saludable, es una defensa pragmática y divertida de la comida sana y derriba tópicos de la comida rápida", ha recalcado.

Durante el encuentro, Del Toro ha recordado sus orígenes en Villalba del Alcor (Huelva), en la panadería de su abuelo, al que no pudo conocer, donde trabajaba su madre y abuela. "Vivíamos en la calle Santa María y la panadería estaba unas casas más allá y mi padre me recuerda que volvía de la panadería lleno de harina", ha rememorado.

Así, ha continuado expresando que "yo era travieso de pequeño y metía la mano en la crema de las magdalenas que hacía mi madre y me comía esa mezcla cruda". En la etapa universitaria el autor se mudó a Sevilla para estudiar informática. En el piso de estudiantes que compartía con su hermano, él se encargaba de la cocina, cosa que sigue haciendo en la actualidad con su mujer e hijas."La cocina siempre estaba ahí y cuando me presenté a Masterchef se encendió un poco el cambio radical en mi vida pues siempre he querido experimentar" ha señalado Del Toro al tiempo que ha indicado que "era la temporada cuarta del programa y la gente de alrededor me proponía presentarme y lo hice". El programa culinario supuso "un punto de inflexión en su vida" y lo convirtió en "un chef e influencer con miles de seguidores en sus redes sociales".

El libro 'Fast Food sin complejos' surge como idea junto a su editora en el bar La Tostaíta Veloz, en la calle Feria, y cuya composición ha resultado a "veces complicada porque a las recetas que cuelga cada día en sus redes tuvo que sumar las del libro, poner los ingredientes y sus proporciones" ha señalado.

En su libro, el cocinero "derriba el mito de que la fast food es comida basura" y afirma que "se puede cocinar de forma rápida pero saludable", ha manifestado. "La vida es más fácil, no hay que cabrearse porque una paella se haga con vasitos de arroz" ha apuntado al tiempo que ha subrayado que "no tiene que dar miedo utilizar productos que estén en el mercado, la globalidad de la industria alimentaria tiene la obligación de poner los valores nutricionales, solo hay que leer las etiquetas".

En este sentido, el chef en su libro expresa su aprobación con respecto al uso de "las legumbres en conserva y los ultracongelados" pues "es cuestión de aprovechar lo que la industria se dé". Así, el autor ha expresado que "todas las recetas han sido probadas por sus pinches: su mujer e hijas" y ha remarcado que "cocinar es un acto de generosidad y al que de verdad le guste la cocina disfruta dando de comer".

Por último, el chef también ha referido que es "importante que se recojan las recetas no escritas de las abuelas y familiares para que no se pierdan". "Hay que contarle al mundo lo que somos en Andalucía, tenemos unos productos maravillosos y cada casa hace las recetas de una manera diferente" ha resaltado para concluir que "esa es nuestra riqueza".