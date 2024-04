Declarada apta para el consumo humano el agua de Peñaflor tras más de una semana con prohibición de beberla

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha declarado como apta para el consumo humano el agua distribuida en las localidades de Peñaflor, Vegas de Almenara y la Vereda, un servicio gestionado por Aqualia por encargo del Ayuntamiento.

El pasado 26 de marzo se declaró no apta para el consumo humano el agua en estas zonas tras hallar niveles altos de plaguicida. Entonces, se decretó que el agua procedente de las ETAP Peñaflor, Depósito Peñaflor y Red Peñaflor no podría ser utilizada para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos; si bien, no existía ningún inconveniente sanitario para utilizar el agua para la limpieza doméstica o para el aseo personal.

El Ayuntamiento de Peñaflor, como organismo responsable en base al artículo 2 del Decreto 70/2009, de 31 de marzo, debía comunicar a la población afectada la nueva calificación del agua y las recomendaciones, si las hubiera, movilizando además camiones surtidores de agua.

Ante esta situación, se pusieron en marcha medidas para reducir los niveles, como la aplicación de carbón activo en el agua por parte de Aqualia; y se llevaron a cabo muestreos desde el 27 de marzo y días sucesivos.

Dichos análisis han certificado que los parámetros plaguicidas MCPA se encuentran por debajo del valor paramétrico. No obstante, se continuarán haciendo estudios durante dos meses. La toma de muestras se realizará con periodicidad semanal comunicando los resultados en un plazo máximo de 24 horas.