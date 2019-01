“Defendemos la presunción de inocencia, hoy en día cualquiera puede poner una querella”

–En estos momentos hay seis concejales del PP de Granada procesados por el caso Serrallo. ¿Qué futuro les espera?

–Nosotros somos quienes, a través de la acusación popular de Vox, pusimos en marcha este procedimiento. Cuando se nos acusa de ser inconstitucionales o contrarios al estado de derecho lo que nunca se cuenta es que somos los que estamos luchando en los tribunales contra los golpistas o los que aquí en Granada iniciamos todas las acciones judiciales, querellas, para luchar contra un delito dentro del ordenamiento territorial. Gracias a nuestra insistencia logramos que se señalara funcionarios, a la concejal de Urbanismo y finalmente al mismísimo alcalde. ¿Qué va pasar con esos concejales? De nosotros sólo depende continuar hasta las últimas consecuencias. Su devenir político tendrá que ver –y mucho– con el resultado de ese procedimiento penal.

–El alcalde de Granada también está imputado...

–Nosotros somos el único partido que afirma que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Eso significa que, –al margen de quien sea quién esté imputado y del partido al que pertecenzca–, lo importante es que el procedimiento judicial continúe con todas las garantías y que los jueces, el poder judicial –que nosotros abogamos porque ha de ser independiente–, decida si esa persona es culpable o inocente. Lo que no podemos hacer son juicios paralelos porque hoy día cualquiera puede poner una querella y pretender que se le arruine la vida política.

–El anterior candidato a la Alcaldía por Vox en Granada, Ignacio Nogueras, fue condenado por estafa. ¿Se le retiró por esta causa?

–El anterior presidente de Vox en Granada ya no lo es porque tenemos un partido democrático, hubo unas elecciones y ganó otra persona. No se le apartó por unas causas judiciales que son privadas y suyas y por las que él tendrá que responder ante la justicia. En Granada ha habido elecciones internas a los órganos provinciales y se ha elegido un nuevo comité ejecutivo provincial en el que el anterior presidente no estaba.