Denuncian el "caos" en los centros sanitarios por los contratos de los eventuales: "No saben con qué personal van a contar mañana"

El sindicato UGT denuncia que sigan siendo miles los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que a día de hoy, 31 de enero, fecha en la que finalizan sus contratos, sigan "sin saber dónde y por cuánto tiempo van a trabajar mañana 1 de febrero". En un comunicado, la organización sindical califica de "caos" la situación que está provocando en los centros de salud esta circunstancia y aseguran que "hay servicios que no saben con qué personal van a poder contar para mañana". "No saben cómo van a cubrir las guardias, las plantas, los quirófano, etc. ¿Cómo se puede permitir esto?", se pregunta el sindicato.

"Alguien debería de cortar de raíz el esperpéntico ridículo que está haciendo la Consejería de Salud y el riesgo material y cierto que está provocando con este auténtico galimatías", afirma el responsable del sector sanitario de la Federación de Servicios Públicos en UGT Andalucía, Antonio Macías, que insiste en pedir el cese de la consejera, Catalina García. "No se puede hacer peor, es imposible tanto descontrol, desorden y desinformación y nuestros profesionales no se merecen este trato", insiste.

Por su parte, desde la Consejería de Salud se informó del inicio de las renovaciones el pasado viernes, en primer lugar a médicos y enfermeros, quedándose para los días 30 y 31 la notificación de los los profesionales del resto de categorías. Salud insiste en que para finales de este año el 94% del empleo del sector estará estabilizado, tal y como confirmó la consejera Catalina García, por lo que se espera que no sean necesarias nuevas prórrogas de las renovaciones. Una de las mayores preocupaciones de la Consejería es asegurar las plazas de las zonas de difícil cobertura, que los sanitarios suelen escoger con menor frecuencia, como las áreas rurales.