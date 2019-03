Elías Bendodo cifra la deuda de la Junta con los bancos en casi 34.000 millones de euros

La situación económica dejada por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía vuelve a ser objeto de cuestionamiento por los actuales responsables del Ejecutivo. Como viene ocurriendo desde el inicio de la legislatura regional, este lunes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha incidido en este asunto, subrayando que el estado financiero que se han encontrado era cuanto menos "muy mejorable", llegando a cifrar en casi 34.000 millones la deuda que a 31 de diciembre pasado se mantenía con las entidades financieras.

Para armar su argumento, Bendodo, en un Desayuno Informativo del Grupo Joly, patrocinado por Banco Santander, ha subrayado los bajos niveles de materialización de las cuentas anuales por parte de los anteriores responsables de la Administración regional, elevando a unos 2.440 millones el crédito inejecutado en 2018.

"Las cuentas son papel mojado si no se cumplen, si no se invierte lo comprometido como ha ocurrido en Andalucía durante años", ha apostillado. De manera desglosada, ha puesto el énfasis que estos reducidos parámetros de aplicación se dejan notar en la financiación finalista, con un 65,9%; de un 46,7% de los fondos europeos (asunto que está siendo analizado por el consejero ante la posibilidad de que se pierda el dinero no empleado) y del 22,1% de la cuantía prevista para infraestructura hidráulicas financiadas con el canon del agua. "Hace falta cumplir con la Directiva Marco de Agua. Y el anterior Gobierno no ha sido capaz de gastar el dinero recaudado", ha explicado.

46,7% Grado de ejecución de los fondos europeos; porcentaje que baja al 20% en el caso de las infraestructuras hidráulicas financiadas con el canon del agua

Otro dato que ha puesto de relieve, ante un auditorio cercano a 450 personas, es el de los gastos "sin cobertura presupuestaria". Sobre ello, tras recordar las conclusiones del informe elaborado por la Cámara de Cuentas, que cuantifica en 1.073 millones de euros los gastos correspondientes a 2017, ha adelantado que este mismo concepto "ha subido" en 2018, dando por seguro que se disparará "por encima de los 1.300 millones de euros".

Dentro de este bloque económico, ha hecho referencia a la situación de la deuda de 33.867 millones con los bancos, "prácticamente el mismo importe del Presupuesto de 2018, que ascendió a 34.759 millones". También ha compartido con los asistentes al desayuno el dato relacionado con los gastos realizados desde la Tesorería General de la Junta de Andalucía: el 31% para gastos de personal; el 19% para endeudamiento y otro 10% para deudas con proveedores. En total, el 60%.

"Hay más, como las multas y sanciones a las que tendremos que hacer frente", ha dicho Bendodo, quien ha precisado que con este desglose trata de hacer ver a los andaluces "cómo se ha gestionado la Junta en los últimos años; que nadie interprete esta situación como excusa". "No hemos venido a lamentarnos. Hemos venido a ser útiles a los ciudadanos. Y que comprueben que dentro de cuatro años, este Gobierno habrá contribuido a crear una Andalucía mejor de la que recibió”, ha vaticinado.

Bendodo ha anunciado la intención del Gobierno "del cambio" encabezado de Juan Manuel Moreno Bonilla de aprobar a finales de mayo su "primer" presupuesto. En este punto, ha hecho un llamamiento a las empresas, a las que ha recordado la potencialidad de Andalucía "para invertir" y que contarán con el respaldo del Gobierno andaluz, "con menos burocracia y con más receptividad".

El también consejero de Administraciones Públicas ha enfatizado la necesidad de que se revise el actual sistema de financiación autonómico "para que vengan más recursos a Andalucía". Y ha recordado la existencia de un acuerdo del Parlamento andaluz según el cual Andalucía está "infrafinanciada", siendo necesario que el nuevo marco destine 4.000 millones de euros a la región.

"A día de hoy no hay cuestión más importante para el gobierno del cambio que la salud de los andaluces y la educación de nuestros hijos"

En otro orden de cosas, el hombre fuerte del Ejecutivo andaluz ha reafirmado el compromiso de "bajar los impuestos" y "pisar el acelerador" en sanidad y educación, dos materias en las que se, a su juicio, la región "se ha quedado atrás". "A día de hoy no hay cuestión más importante para el gobierno del cambio que la salud de los andaluces y la educación de nuestros hijos", ha enfatizado. De manera categórica, ha aludido a la puesta en marcha de un plan de choque para la mejora de la calidad de la sanidad pública andaluza y ha denunciado "el fraude" de las listas de espera tras descubrirse que el anterior Gobierno no incluyó a medio millón de ciudadanos.

Durante su intervención ha puesto en valor el impulso (contando con las medidas previstas en el Consejo de Gobierno de mañana) de un centenar de iniciativas, entre las que se incluye la significativa reducción de fundaciones y consorcios con funciones "poco definidas". En total, desde la toma de posesión del Gobierno son 86 los entes eliminados, cifra que, por lo que ha dado a entender Bendodo, seguirá creciendo. "Vendrán muchos más, sin ningún problema, tiene que ser así", ha explicado, apostillado: "hay mucho margen de mejora".

De manera ilustrativa ha señalado que de los 35.000 millones que pueden representar las cuentas de la Junta, 5.000 millones quedan directamente vinculados a empresas públicas y consorcios; otros 10.000 millones van a sanidad y 10.000 más a educación. "El resto para todo lo demás", ha añadido, insistiendo en la necesidad de realizar nuevas extinciones y fusiones de entes.