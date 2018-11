Díaz insiste en Palma del Río en que no se usen los votos para "bloquear"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha visitado Palma del Río, donde ha destacado que la localidad de la Vega del Guadalquivir se "ha convertido en una referencia de la agroindustria, de la artesanía y de la cultura". "Es un municipio muy comprometido también con la igualdad, incluso con programas que son referentes no sólo en Córdoba, sino en toda Andalucía", ha dicho antes de visitar la sede de la asociación Apannedis.

En materia agroindustrial, ha destacado que el municipio compite con Valencia en el sector citrícola porque "ya no sólo se produce aquí nuestra naranja y va a Valencia, sino que se instalan fábricas para la transformación en zumo y se convierte en una parte importante de esas exportaciones que permiten que la balanza comercial sea positiva", ha manifestado.

Sobre el Hospital de Alta Resolución, ahora en construcción, ha reconocido que "cuando llegó la crisis, el objetivo era blindar y proteger, y hubo infraestructuras que tuvieron que esperar un poco, pero en cuanto hemos tenido oxígeno es evidente que la prioridad ha estado en la sanidad".

En clave estrictamente política, la líder socialista ha pedido que "todo el mundo sea responsable y respete la voluntad libre de los andaluces". De hecho, se ha comprometido a que "nunca" usará los votos "para bloquear y lo que espero que todo el mundo tenga esa responsabilidad y respeto al voto". "Jamás utilizaría el voto de los andaluces para bloquear e impedir un gobierno y pido que nadie lo haga. Quien tenga la opción de formar un gobierno que lo haga", ha expresado con contundencia antes de lanzar el mensaje de que quien no gobierne "que no bloquee, que no frene, que no genere crispación o enfrentamiento".

Respecto a la posibilidad de que Adelante Andalucía pueda permitir una investidura, aunque sea con una abstención, no se pronunció: "Confío en que todo el mundo sea responsable y respete la voluntad libre de los andaluces". Y ha insistido en que "cuando hablen los andaluces, pues echemos a andar".

Díaz ha podido conocer de primera mano la labor que Apannedis desarrolla con 200 usuarios gracias a sus 22 profesionales. "Son una referencia en Palma y fuera", ha resaltado tras hacer una parada en uno de los talleres donde uno de los integrantes con necesidades especiales le ha entregado un cuadro.