Dimite el delegado de Empleo en Málaga, Miguel Guijarro, por sus sociedades pantalla en Panamá

El delegado de Empleo en Málaga, Miguel Guijarro, ha presentado su dimisión de forma irrevocable tras la información sobre sus sociedades pantalla en Panamá.

"No cometí ninguna ilegalidad en ningún momento y siempre cumplí con mis obligaciones de todo tipo sin vulnerar la ley", ha indicado en su carta de dimisión, añadiendo, no obstante, que no quiere que con este asunto "se perjudique al nuevo Gobierno del cambio en Andalucía que vino a cambiar esta región; ni a mi familia ni a mi partido".

Ha recordado que ha puesto a disposición de Ciudadanos su cargo como delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, pero cree que "no son instantes de defender posiciones ante nadie porque la verdad no necesita ser defendida".

Guijarro ha considerado que esta situación conlleva "una tensión en personas y equipos que no se lo merecen y tienen que trabajar en mejorar la región tras 37 años de gobierno socialista".