La Diputación, la CES y los sindicatos piden a la Junta que "reconsidere" el reparto del pabellón de Fitur

Javier Fernández pide una reunión al consejero de Turismo para abordar el asunto "en persona"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el secretario general de la Confederación de Empresarios (CES), David Alva; y los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Carlos Aristu y Juan Bautista Ginés, respectivamente, han celebrado este jueves una reunión para abordar la presencia de la provincia en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), después de que la institución avisase de que la Junta ha reducido de 200 a 40 los metros cuadrados asignados a la provincia en el expositor de Andalucía en el evento.

Al respecto, todas las partes de este encuentro han manifestado que la Junta debería "reconsiderar" el reparto de espacios en el pabellón de Andalucía, manifestando el socialista Javier Fernández que ha pedido al vicepresidente de Protedur que solicite una reunión con el consejero de Turismo para "retomar" el asunto.

Ello, después de que el consejero, el popular Arturo Bernal, replicase a las críticas iniciales de la Diputación diciendo que en el pabellón andaluz habrá salas específicas para cada provincia, despachos y zonas de trabajo, porque "la diferencia con otras ediciones pasadas es que a Fitur se va a ir a trabajar y no a hacer fiestas", controvertidas palabras por las cuales la Diputación le conminaba a pedir disculpas.

HABLARLO "EN PERSONA""Estoy dispuesto a ver al consejero donde y cuando me diga y explicarle por qué estamos en esta postura, para ver si es posible que reconsidere la suya", ha dicho Javier Fernández, precisando que los pueblos de la provincia de Sevilla no están "en contra de la promoción de las siete otras provincias", sino que el desacuerdo es "el modelo de reparto de espacios que hace la Junta, que no le da a la provincia de Sevilla el sitio que debería tener", algo que desea "explicar al consejero en persona". "Es algo que considero justo y, por ello, espero una reacción de la Junta", ha dicho.

También ha compartido el presidente que, desde su punto de vista, "el turismo de visita y monumento no es el modelo de futuro a día de hoy, sino que hace falta un turismo complementario, donde la gente tenga una oferta dinámica, natural, de ocio y de actividades al aire libre que complementen a lo primero".

Por su parte, el representante de los empresarios, David Alva, ha apelado al consenso, "porque cuando hay un cambio de modelo tan importante como el que se ha efectuado para este Fitur, es necesario que todas las partes hagan un esfuerzo para que todos queden al menos más contentos de lo que ahora están".

UNA PROVINCIA "PERJUDICADA""La provincia de Sevilla se siente perjudicada y llamamos a la responsabilidad de las administraciones. Estamos a tiempo para que haya un consenso muy importante, medido y hecho con tiempo, para mejorar un reparto que parece no ser lo suficientemente equitativo", ha dicho Alva.

Carlos Aristu, por CCOO, ha señalado que "hasta la última edición, Fitur era un espacio de consenso, pero ahora, la ruptura del modelo por parte de la Junta, sin haber negociado con nadie, ofrece la lectura de que la Junta ve el turismo solo como tumbona, playa y gran hotel, donde provincias como Sevilla se ven discriminadas con este modelo"."De ahí que defenderemos el derecho a seguir trabajando y haciendo negocio turístico y, por eso, nos sumamos al consenso del que hace gala el sector turístico para reclamar un Fitur ajustado a todos los formatos y a todas las provincias. No pedimos más que nadie, pero tampoco menos", ha indicado.

Por último, el responsable de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha puesto el acento en que "la cita del turismo hasta ahora ha ido bien y no han existido divisiones entre provincias, pero eso se desvirtúa para la próxima edición, restando espacio a Sevilla y su provincia"."Queremos que la Junta reconsidere y rectifique, dando su sitio a Sevilla en el pabellón de Andalucía", ha dicho.