La Diputación aprueba una moción para pedir a la Junta que ejecute sus "inversiones incumplidas" en la provincia

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado este lunes una moción presentada por el PSOE para pedir a la Junta de Andalucía que ejecute la lista de "inversiones incumplidas" en la provincia después de cinco años de gobierno del PP."La Junta ha tenido en estos años más dinero que nunca y sin embargo ha agrandado la brecha entre provincias. A Jaén la tratan como a una provincia de tercera", ha denunciado la socialista Pilar Parra, quien ha afeado el rechazo del grupo 'popular' dando la "espalda" a Jaén por "intereses partidistas".

Ha criticado que las promesas del presidente de la Administración autonómica, Juanma Moreno, "habitan en el desván del olvido" tras hacer un "demoledor repaso" al programa electoral del PP en 2018, según ha informado el PSOE tras la sesión plenaria.

En él se aseguraba que iba a construir la Ciudad Sanitaria y la Ciudad de la Justicia, la descatalogación de las Protegidas y la puesta en marcha del tranvía, en la capital; el Puerto Seco de Linares, el Centro de Transporte de Mercancías de Bailén, el Chare de La Carolina, la conversión en autovía de la A-306 y la A-311, un programa extraordinario de inversiones llamado Jaén Avanza o propiciar la unión por ferrocarril con Granada por la Sierra Sur.

También recogía los tramos de la Autovía del Olivar con el límite de la provincia, finalizar las circunvalaciones de la ciudad de Jaén, la construcción del Conservatorio de Danza, una Ciudad Deportiva en Jaén, finalizar y poner en valor el paraje de Jabalcuz o impulsar la Ciudad del Motor en Jaén. "Para todo esto, cinco años de silencio administrativo", ha lamentado Parra.

A ello ha sumado otras promesas, como planes de reindustrialización, el Plan Jaén Mejor Comunicada, 20 millones para los hospitales, un plan director para embalses y pantanos, las obras del Víboras y del Quiebrajano o el acuerdo por Jaén del PP y Jaén Merece Más, con 101 medidas que incluían un fondo de equilibrio territorial y convergencia para la provincia."El resultado de todo esto han sido migajas. Nunca un gobierno había cumplido tan poco. Ni un solo proyecto de calado o transformador en marcha. De los 1.000 millones presupuestados para Jaén, apenas han ejecutado 150 millones, un escaso doce por ciento. Por eso, año tras año, se repiten las mismas partidas. Ha sido un lustro negro, de promesas incumplidas, de recortes y propaganda", ha afirmado.

Además, ha afeado a Moreno que "en 2021 dijera que en Jaén ya había invertido 1.800 millones" y que después, a instancias del PSOE, se descubriera que "habían incluido en esa cifra 448 millones de euros de una Ciudad Sanitaria virtual", 73 millones de la nonata Ciudad de la Justicia y otras partidas que no formaban parte de las inversiones, como la financiación de la UJA.

Parra ha censurado que en el PP están "callados y de rodillas, permitiendo que esto pase", como también que "ya no hay planes de empleo de la Junta" o los "cero euros que ha puesto para el Cetedex en Jaén" frente a los 100 millones que destina para el Colce en Córdoba. "Cómo permiten ustedes eso, que tenga que salir la Diputación con un 0,69 por ciento del presupuesto que tiene la Junta de Andalucía", ha cuestionado.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

La segunda moción del PSOE en este pleno, aprobada también con sus votos y el no de los 'populares', se ha centrado en la educación de adultos, que el Gobierno autonómico "ha intentado socavar" con su propuesta de decreto "unilateral"."Pretendían de manera sibilina acabar con una herramienta de transformación social como son los Ceper, en lugar de trabajar paralelamente a su evolución", ha manifestado la diputada Inés Arco, quien ha explicado que la propuesta insta a mantener y ampliar la actual red y garantizar la continuidad de la actual plantilla orgánica de los Ceper sin que se vea afectada por la implementación del nuevo proyecto de decreto.

También se demanda a la Junta que "mantenga la oferta de los planes formales y no formales, teniendo en cuenta la normativa existente y atendiendo a la demanda", y que "el profesorado de enseñanza de Secundaria que pudiera incorporarse a la red de centros tenga como atribución docente la impartición de cursos formativos de acceso a la formación profesional, sin que pueda suponer un recorte de la plantilla del cuerpo de maestros"."Cuando Juanma Moreno planteó este decreto no era consciente de la función que hacen los Ceper, de la transversalidad de las políticas educativas y sociales o de la contribución a la cohesión social. La educación de adultos tiende a romper la desigualdad", ha apostillado, no sin lamentar que "el PP sigue considerándola como un aspecto no esencial para la enseñanza".

CARRETERAS

Con respecto a las mociones del grupo 'popular', se ha detenido primero en la relativa al estado de la red viaria de la Diputación. José Luis Agea ha defendido el "buen trabajo de mantenimiento y conservación" y ha hablado de "ridículo" con una moción en la que muestra su "desconocimiento" sobre las carreteras de la provincia.

Ha resaltado que la Administración provincial "está aumentando la partida" en la materia, "con un millón de euros más el año pasado y con dos millones más en éste si lo permiten las reglas fiscales que el PP está boicoteando en Madrid".

El diputado ha añadido que "agota la partida de carreteras, no como el PP, que el año pasado prometió 392 millones de euros de inversión de la Junta en Jaén y luego sólo ejecutaron 48 millones", de modo que "está muy lejos del porcentaje de ejecución que tiene la Diputación"."Con esta moción se han superado del todo, mezclan diferentes vías y carreteras, mezclan ciclistas con motoristas, confunden la titularidad de carreteras y ponen a la Diputación con las que no son suyas... Como siempre, el PP enreda y embarulla el debate", ha subrayado.

Al hilo, ha indicado que, de las ocho carreteras a las que alude la moción, dos son JV, "es decir, que no son autovías ni carreteras principales", sino vías de interés agrario sobre las que ha asegurado que están "en óptimas condiciones para su uso específico".

Además, ha censurado "el nulo conocimiento" de la red provincial de carreteras, puesto que habla de la JV 2044 y dice que llega hasta Alharilla, en Porcuna. Sin embargo, "va desde Escañuela hasta la Vereda de Andújar" y "luego hay cinco kilómetros hasta Alharilla, que dicen que está reventada, pero es que es de la Junta de Andalucía".

Ha agregado que se refiere a una carretera en Santiago de la Espada, pero la Diputación "no tiene ninguna vía" en esta población, donde sí está la A-6305, que es autonómica. Igualmente, se habla de otras dos carreteras "con incidencias no imputables a la Diputación", situadas en Escañuela y Alcalá la Real.

Finalmente, la diputada socialista Ana Rescalvo ha lamentado que el PP presente una moción en defensa de los concejales de pueblo. En su opinión, está"basada en la manipulación" sobre "el mensaje que quiere trasmitir el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, ya que no se refiere "con desprecio" a estos ediles, y, además, "nada tiene que ver con la provincia de Jaén".