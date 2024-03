La Diputación de Málaga presenta en ARCO su apoyo al 30 aniversario de los Encuentros de Arte de Genalguacil

La Diputación de Málaga, a través de su centro de cultura contemporánea La Térmica, se suma al 30 aniversario de los Encuentros de Arte de Genalguacil, que se celebrarán del 1 al 15 de agosto.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza, en su presentación en el marco de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO.

López Mestanza y el director de La Térmica, Antonio Javier López, han acompañado al alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, en la presentación del Pueblo Museo y del expositor propio de 24 metros cuadrados. En este espacio de la importante cita madrileña se exhiben las obras de cinco artistas que han pasado en los últimos años por Genalguacil."En 1994, hace ya treinta años, nacieron los Encuentros de Arte y desde entonces, en este municipio de unos 400 habitantes, el arte contemporáneo ha sido y es un pilar fundamental para su desarrollo, para atraer el talento de creadores de las disciplinas más diversas, para fomentar el turismo y frenar así la despoblación de la Málaga interior", ha comentado López Mestanza.

También ha incidido en "la decidida y constante apuesta de este pueblo le ha valido un puesto de referencia en el panorama artístico nacional y ejemplo de ello es su presencia en ARCO".

De igual modo, ha subrayado que "la participación de La Térmica se enmarca dentro de la línea estratégica trazada por el centro de aumentar su acción cultural en la provincia de Málaga".

Clara muestra de ello es que de 2022 a 2023 se duplicó la inversión en eventos en la provincia. Y para este 2024 se prevé continuar con la misma tónica, con exposiciones itinerantes como 'METAL', de Dennis Manarchy, el programa 'Escribidores' o los conciertos de 'La Historia del Jazz Jamás Contada'."Este verano en Genalguacil la Térmica también estará presente porque nos une la misma pasión por el arte y la cultura contemporánea y el interés por llevarla a cada rincón de la provincia malagueña", ha adelantado López Mestanza, al tiempo que ha señalado "el efecto dinamizador de esta experiencia viva, en conexión con sus vecinos, en diálogo con sus raíces y tradiciones".

Por su parte, Miguel Ángel Herrera ha afirmado que "estamos en ARCO por cuarto año consecutivo defendiendo un proyecto que tiene como objetivo la lucha contra la despoblación. Para nosotros es vital lo que está ocurriendo con Genalguacil a nivel artístico porque esto significa que hay otras oportunidades para los entornos rurales"."Este año celebramos otra buena noticia, que es cómo de nuevo la Diputación de Málaga, de la mano de La Térmica, se unen a Genalguacil para defender estos Encuentros de Arte. Es un año muy especial porque no todos los proyectos sobreviven tanto y esto ha sido gracias al empeño de la gente del pueblo", ha añadido.

CINCO CREADORES PARA UN PUEBLO TRANSFORMADO POR EL ARTE

En el pabellón 9 de FEMA se muestra la propuesta titulada 'Huellas Circulares', comisariada por Nerea Ubieto y conformada por la obra de cinco artistas: Javier Palacios, Linarejos Moreno, FOD, Marie-Isabelle Poirier y Moreno&Grau.

Todos ellos han trabajado en los últimos años en distintos festivales desarrollados en el municipio y representan la filosofía de Genalguacil, un modelo circular en el que los artistas dejan una primera huella, comparten sus logros y posteriormente regresan a profundizar en ella, a través de la colaboración, la transmisión de saberes y el entusiasmo de todo el pueblo.

Javier Palacios realizó una instalación efímera en los llamados morteretes, oquedades arqueológicas circulares en el cauce del río Almáchar, se cree que de época fenicia y utilizadas para decantar y limpiar minerales. De las fotografías tomadas in situ, el artista realizó acuarelas que han perdurado para poder ser expuestas.

También Linarejos Moreno utilizó estos hallazgos para su proyecto 'On geography of the river', una obra que se alinea con un proceso creativo atravesado por la ciencia y sus estrategias de análisis y recopilación de datos.

Las ondas que trazan los insectos conocidos como zapateros para desplazarse en el agua fueron el motivo elegido para la propuesta de Moreno & Grau en 'La extensión de la onda'. Los recuerdos del río de los vecinos sirvieron como base para la creación de una pieza videográfica sobre la memoria emocional.

Por su parte, Marie-Isabelle Poirier-Troyano ha llevado a ARCO su obra 'Abrigo circular'. Con ella muestra su trayectoria centrada en el textil y explora un nuevo material para su catálogo, lana sin cardar de ovejas del pueblo que trabaja a través de la técnica del fieltro húmedo con agua y jabón y mediante agujas.

El sutil movimiento de la huella del sol posada sobre una de las casas de Genalguacil fue el germen de la instalación de FOD. El artista ideó una estructura arquitectónica, síntesis de una de las viviendas más humildes y típicas del lugar, que enfatiza la presencia de la luz mediante su silueta. El resultado es una especie de reloj solar, que se ha replicado en menores dimensiones para el expositor de ARCO.