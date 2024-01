Diputación financia con 439.000 euros el vial entre el cementerio de San Eufrasio y el Sebastián Barajas

La Diputación de Jaén ha aportado 439.000 euros para la financiación del nuevo vial ciclista y peatonal que en la capital une el cementerio de San Eufrasio y el campo de fútbol Sebastián Barajas, una actuación en la que la Administración provincial también se ha encargado de la dirección de obra.

Así lo ha subrayado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que este miércoles ha visitado esta actuación ya finalizada junto a la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Agea ha puesto de relieve la cooperación de la Diputación en la ejecución y financiación de esta obra. "Tiene su origen en un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén para acometer distintos planes de inversiones en la ciudad, cuyo Ayuntamiento nos presta el servicio de bomberos en distintos municipios", ha explicado.

Ha detallado que esta actuación --que ha permitido dotar a la Ronda de la Misericordia de una vía multimodal para conectar la zona del cementerio de San Eufrasio con la del Sebastián Barajas-- también ha contado con una inversión de más de 1,2 millones de euros por parte del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sufragado con fondos Next Generation EU.

Por último, Agea ha lamentado la "falta de lealtad institucional" del Consistorio jiennense "por no invitar a la Diputación a la visita de finalización de esta obra" que el alcalde, Agustín González, ha convocado este mismo miércoles."Desde la Administración provincial, no entendemos cómo es posible que, financiando un 25 por ciento del presupuesto de la actuación, no se nos haya invitado a la visita del alcalde de Jaén a la misma", ha apostillado el diputado de Infraestructuras Municipales.