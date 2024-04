La Diputación atribuye a la escasa población de El Condado el precio del agua y no al coste de las obras

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha atribuido este miércoles el elevado precio del agua en El Condado a su "poca y dispersa" población, al tiempo que ha rechazado, como mantiene el PP, que la razón sea que se esté repercutiendo en las facturas el coste de las obras de abastecimiento realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Hidalgo ha dicho en declaraciones a Europa Press que El Condado "es cierto que tiene un precio elevado en el coste del agua, pero no porque se hayan repercutido estas obras en el recibo, sino porque es una zona con poca población y además dispersa, que tienen que mantener un sistema amplio y por eso es el agua más cara que en otros sistemas".

Ha incidido en que El Condado no comparte el agua con nadie y "tiene probablemente el sistema con más garantía de agua de la provincia; con seguridad, de Andalucía", pero "también tiene el inconveniente de que el mantenimiento de este sistema, al ser poca población, le supone un coste más elevado".

Por todo ello, ha manifestado que el PP "miente" cuando afirma que el precio del agua se debe a que se estén repercutiendo las obras en un sistema que en 2018 "era el sistema hidráulico con más problemas de la provincia" y que registraba "continuos episodios de turbidez y de contaminación por trihalometano o por mercurio", además de "reiterados cortes" en el suministro.

Ha subrayado que un convenio entre el Gobierno de España y la Diputación de Jaén "puso fin a esa pesadilla" con unas obras que han supuesto una inversión de más de seis millones de euros y que han permitido que "ahora es el sistema probablemente con más garantía de agua".

En este punto, ha indicado que fue la Diputación de Jaén la que ha impedido la repercusión de los costes de las obra, "solicitando a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la exención mediante escrito presentado ni más ni menos que el 16 de noviembre del 2020, muchísimo antes de que el PP dijera lo más mínimo al respecto".

Por ello, ha subrayado que lo que dice el PP es "absolutamente falso" y así quedó demostrado el 17 de noviembre en la junta general del Consorcio de Aguas del Condado, con los testimonios de los técnicos responsables y con las liquidaciones de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "entregadas en mano a los alcaldes".

Para el diputado, el PP sigue insistiendo "en la mentira" porque si admite que el verdadero problema de El Condado en cuanto a suministro de agua es "un problema de poca población con un sistema independiente, y que tienen que mantenerlo, entonces estaría admitiendo que esos ayuntamientos necesitan de un apoyo especial que ya han tenido del Gobierno de España con más de seis millones de euros en esas obras, que ya han tenido de esta Diputación que ha colaborado para que sean posibles, pero que no ha tenido de la Junta de Andalucía".

Sobre este último punto, Hidalgo ha manifestado que la Junta "no ha puesto ni un solo euro en El Condado, ni para ejecutar obras hidráulicas, ni para ayudar a esos ayuntamientos" y "claro, lo que no va a hacer el PP de Jaén es pedirle a la Junta de Andalucía para nuestros pueblos, para nuestra provincia, eso ni lo ha hecho ni lo hará el PP de Jaén".

Ha añadido que en los cuatro decretos de sequía dotados con 500 millones de euros "se han olvidado de nuestra provincia y solo han incluido una pequeña actuación en una aldea de Alcalá la Real". Por eso, "como no pueden hablar de actuaciones de la Junta de Andalucía, como no quieren pedirle a la Junta de Andalucía para esta provincia, no les queda más que mentir y volver a reiterar la mentira".