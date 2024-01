La Diputación valora con los ayuntamientos que sus proyectos del Plan Más Sevilla estén terminados en 2025

Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla tienen hasta el próximo 15 de febrero de 2024 para presentar sus programas municipales financiados con el Plan Más Sevilla. Estas propuestas se incorporarán al grueso del Plan, impulsado por la Diputación y que cuenta con 100 millones --de los cuales 70 están "municipalizados"--, a fin de ser aprobado "entre marzo y abril". La Diputación prevé que en agosto esté concluida la concesión de recursos de forma que los ayuntamientos tengan hasta 2025 para poder ejecutar.Éste es el cronograma que maneja el presidente del organismo provincial, el socialista Javier Fernández, que en una entrevista con Europa Press remarca que "cada municipio decidirá el destino de su asignación en aquello que crea más perentorio o necesario para su localidad, porque la Diputación no programa más que un marco general".

Fernández defiende que la Diputación es la "red de seguridad del mundo local" aunque reconoce que "necesitamos que todos los gobiernos implementen su gestión y sus políticas de forma convergente". "Las entidades locales están cumpliendo desde las competencias que tienen, incluso nos afanamos en dar solución en ámbitos que no nos competen, como la digitalización, el agua y la gestión de los residuos".

Por ello, y aunque los ayuntamientos y las diputaciones "estamos yendo más allá", el resto de administraciones "no pueden mirar para otro lado". "Nosotros continuaremos con planes como Más Sevilla, al que precedieron el Contigo y el Actúa, como claro y firme compromiso y estrategia de seguir dotando al medio más rural de herramientas frente a la despoblación", se compromete el presidente provincial.

Javier Fernández no oculta su "preocupación" en torno al estado de servicios públicos básicos, como la sanidad. "No hay ni un solo municipio en todo el territorio sevillano que no esté observando y sufriendo la flagrante deficiencia, sobre todo, en la Atención Primaria", más concretamente, en zonas como la Sierra Sur, la Vega y el Aljarafe, donde el nivel de reducción de profesionales "ha sido estrepitoso". De hecho, "según nuestros cálculos, un ejemplo muy claro es la Sierra Sur, donde antes de la pandemia había 31 médicos de cabecera y ahora hay sólo quince".

En otro ámbito, el de la vivienda, "creemos que la Junta debe trazar un plan andaluz de vivienda pública". "Un plan --remarca Fernández-- para el que desde ya la Diputación se ofrece a crear equipo un una comisión bilateral con la Junta que aborde uno de los principales problemas que tienen los jóvenes, como es el disponer de un techo digno y asequible para vivir".

En relación con los jóvenes y con el "pretexto de la bajada de la natalidad", el presidente de la Diputación lamenta la eliminación de 200 aulas públicas, "consolidando a la vez de manera soterrada la educación concertada como oferta alternativa". "Hay que recordar que lo concertado nació en su día para cubrir aquellos espacios que lo público no podía cubrir. En cambio, esa concertada se ha convertido en prioritaria en política educativa y creemos, sinceramente, que ése no es el camino para buscar la igualdad de oportunidades para todos".