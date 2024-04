Diputación ha dado cobertura a más de 60 incidencias en carreteras provinciales durante el temporal

La Diputación de Granada ha dado cobertura a más de 60 incidencias en diferentes carreteras provinciales durante estos días de temporal, la mayoría de ellas concentradas en partes altas de la provincia y donde la incidencia de la lluvia ha sido mucho mayor, como es el caso de la carretera GR-3200 de acceso a Güéjar Sierra, que previsiblemente permanecerá cortada durante tres días mientras se soluciona la situación.

En todas las vías afectadas por el temporal se ha restituido el tráfico "lo más rápido posible", así como se han evitado daños y riesgos para los usuarios, según ha detallado este lunes el diputado provincial de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, quien ha precisado que en estos momentos sólo permanece cortada la GR-3200 de acceso a Güéjar Sierra por el "importante" deslizamiento que se ha producido en la ladera.

En estos momentos se está actuando para estabilizar la ladera y para restituir el tráfico de la vía, que aproximadamente permanecerá cerrada durante tres días para garantizar que no vuelva a haber más desprendimientos, según ha precisado el diputado, quien se ha alegrado de que "no haya habido riesgo para las personas" ni heridos, a pesar de las "tantísimas incidencias" que se han registrado a cuenta del temporal, algo que no pasaba desde hacía "décadas".