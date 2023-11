La Diputación acometerá la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo de la Parrilla en La Granjuela

La Diputación de Córdoba acometerá la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo de la Parrilla en La Granjuela (Córdoba), concretamente en el punto kilométrico 12+390 de la CO-8405, dado que el que se sitúa actualmente en esta ubicación, en el límite del casco urbano del municipio, "no dispone de la capacidad hidráulica suficiente para el caudal que éste arrastra, lo que origina que las aguas se salgan del cauce e inunde las zonas más próximas".

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, quien se ha desplazado recientemente a La Granjuela para interesarse por una actuación de la que ha remarcado su "urgencia" y que contará con unos 400.000 euros.

Lorite, quien ha detallado que "se deberá proceder a la demolición del puente, una vez realizado el estudio correspondiente, y a la construcción de otro de mayores dimensiones", ha resaltado "el compromiso de la Diputación por la mejora de las infraestructuras y comunicaciones de nuestra provincia", porque, de este modo, "estamos contribuyendo a la calidad de vida de sus ciudadanos".

El también vicepresidente primero de la institución provincial ha hecho hincapié en "el gran esfuerzo inversor que realizamos, a través de numerosos programas y proyectos, para dotar a los municipios de la provincia de los servicios necesarios y que éstos sean de calidad".

Al respecto, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura ha señalado que "estamos realizando visitas a los municipios para conocer 'in situ' las actuaciones que requieren de una respuesta más inmediata" y, de esta forma, "estamos poniendo nuestro granito de arena en el problema de la despoblación en nuestra provincia, siendo ésta una de las principales prioridades de la Diputación"."PETICIÓN HISTÓRICA"

Por su parte y también en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz, ha subrayado que el arreglo del puente sobre el arroyo responde a una "petición histórica" de los vecinos, motivo por el que el equipo de gobierno local y la Diputación de Córdoba se han puesto "manos a la obra", con el objetivo de "dar esa respuesta que tanto estaban esperando" los granjueleños.

Igualmente, Paz ha puesto de manifiesto que se trata de "una actuación de vital importancia" para "la seguridad" y "tranquilidad" de los ciudadanos, dado que las inundaciones por "el desbordamiento de este arroyo es algo que se ha repetido con una asiduidad bastante indeseada", ya que "desde el año 1996 los vecinos llevan sufriendo este tipo de catástrofes", siendo la última gran riada en el año 2018.

Ahora, según ha celebrado la alcaldesa, los vecinos de La Granjuela, "por primera vez, después de mucho tiempo, van a ver como se actúa en uno de los puntos más problemáticos del cauce del Arroyo de la Parrilla que bordea sus viviendas".

En cuanto a la carretera que discurre sobre dicho puente, que une La Granjuela y Fuente Obejuna (Córdoba) y que se ve afectada con las grandes subidas de caudal, Paz ha señalado que "tiene una afluencia bastante activa", pues es "un nexo de unión que nos comunica con uno de los pueblos más grandes del Valle del Guadiato y en el que, los vecinos de La Granjuela, encontramos los servicios que en nuestro municipio no tenemos". Por él circulan a diario "maquinaria agrícola, camiones de grandes dimensiones tanto de ganado como de mercancías y vehículos particulares".

En este contexto, la alcaldesa ha opinado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)"debería tener en cuenta lo que ocurre habitualmente aquí, ya que la zona es un punto negro en su área de influencia y desde 2010 no ha vuelto a aparecer por aquí ni un agente de aguas fluviales, ni nadie que haya sido sensible con esta problemática".

LOS VECINOS

En este sentido y en declaraciones a Europa Press se han manifestado también dos vecinos de La Granjuela, quienes han recalcado la necesidad de construir el nuevo puente y han trasmitido el miedo que sienten en la localidad cuando se producen fuertes lluvias en la zona, pues es "un desastre" aunque, afortunadamente, hace "cinco años que no pasa nada".

Así lo ha indicado José, un granjueleño que tiene su vivienda "pegada al arroyo", a "unos cinco metros", y que ha lamentado que "cuando empieza a llover estamos todos asustados", puesto que cuando el caudal sube "se me inunda todo", tanto su "terreno", como su "casa".

En términos similares se ha expresado Maite, una vecina de la localidad que ya no vive junto al cauce del arroyo, aunque sí lo hace su madre, de 96 años. Así, ha explicado que cuando la lluvia es fuerte el arroyo "se desbordaba" y aunque el agua no entra en la casa si lo hace hasta el patio, por lo que "el susto te lo pega, no sabes hasta donde va a llegar ese agua", pues lo ha llegado a ver "hasta el nivel de las ventanas, un metro y medio"."La cantidad de agua y la fuerza que lleva es impresionante" y "asusta", han coincidido los vecinos, quienes esperan que con la construcción del nuevo puente sobre el Arroyo de la Parrilla se solucionen estos problemas y queden atrás los miedos por riadas y desbordamientos, que llevan produciéndose desde el año 1996.